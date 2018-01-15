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В десятке претендентов на «Золотую бутсу» произошли изменения

сегодня, 10:16

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн на неделе дважды забил «Эвертону» и обошел в рейтинге сразу двоих футболистов: Мауро Икарди и Эдинсона Кавани.

Так выглядит первая десятка рейтинга:

Чиро Иммобиле («Лацио»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Харри Кейн («Тоттенхэм»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков*;

Эдинсон Кавани (ПСЖ): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Мауро Икарди («Интер»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Лионель Месси («Барселона»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Жонас («Бенфика»): 21 гол, коэффициент лиги 1.5 - 31.5 очка;

Фалькао («Монако»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Роберт Левандовски («Бавария»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Игор Ангуло («Гурник»): 19 голов, коэффициент лиги 1.5 - 28.5 очка.

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

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Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 16:15
Месси возьмёт очередную Золотую бутсу))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 16:13
А где мадридский балабол который обещал взять золотую бутсу?))
Богиня Соккера
Богиня Соккера
сегодня в 15:54
Цыпляток в футболе по весне считают. Сейчас Роналду наберет форму и как начнет пента-трики грузить всем и заберет золотую бутсу как обычно
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 14:46
Эти изменения не последние.
Реальных претендентов совсем немного.
амурец
амурец
сегодня в 14:45
Месси уже не конкурент, закончились Осасуны где можно пачками забивать
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 13:58
Учитывая как забивает Месси,единственный конкурент у него только Салах. А что касается Кейна,давайте сватайте его в Реал,кончит как Бэйл,который на подпевках у Роналды сейчас. )
амурец
амурец ответил Давуд
сегодня в 13:40
Давуд:
Чтоб убить как футболиста ?
чтобы раскрылся ещё лучше, я же не говорю, что он должен идти в Барселону вот там его угробят
Argentino78
Argentino78
сегодня в 13:38
Кейн заберет...
denmig
denmig
сегодня в 13:01
а чем так бенфику обидели коэффициентом 1,5 ??? - нормальная лига - уж лучше чем монако! или перед князями челом бьют!?
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:49
гоняйтесь не гоняйтесь а бутцу получит Месси
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 12:48
С какого перепугу у Франции коэф выше,чем у Португалии?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:39
В душЕ надеялся, что Кристина вернулась в десятку...
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 12:33
Суарес уже близок.
Apsny
Apsny
сегодня в 11:45
Деревянному англо прет просто.
pioner1987
pioner1987 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:39
Ангел неБесГрешен:
А где великий и ужасный Пеналду? Прибавки зряплаты требует?
Не. Где Кокорин? )
Давуд
Давуд ответил амурец
сегодня в 11:27
амурец:
Кейн просто красава, пора его в Реал забирать
Чтоб убить как футболиста ?
cska plus
cska plus
сегодня в 11:22
Когда же гномика уберут из этого списка.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:13
Что-то Кавани резко притормозил.
ermak6448
ermak6448
сегодня в 11:12
хоть бы одного из российского клуба кого-нибудь озвучили....
Фата лист
Фата лист
сегодня в 10:58
Иммобиле точно без бутсы оставят.
parallels
parallels ответил Hatewind
сегодня в 10:38
Hatewind:
Коэффициент 2 у Франции - это просто смех... Кроме ПСЖ команд там вообще нет. Ну а про Месси могу сказать, что он всех еще догонит и перегонит...
не напомнишь, кто действующий чемпион франции?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:28
А ГДЕ РОНАЛДА И НЕЙМАР ?

В РИФМУ ЧУР НЕ ОТВЕЧАТЬ !
Hatewind
Hatewind
сегодня в 10:27
Коэффициент 2 у Франции - это просто смех...

Кроме ПСЖ команд там вообще нет.

Ну а про Месси могу сказать, что он всех еще догонит и перегонит...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:26
А где великий и ужасный Пеналду? Прибавки зряплаты требует?
амурец
амурец
сегодня в 10:21
Кейн просто красава, пора его в Реал забирать
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