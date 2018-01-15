В десятке претендентов на «Золотую бутсу» произошли изменения

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн на неделе дважды забил «Эвертону» и обошел в рейтинге сразу двоих футболистов: Мауро Икарди и Эдинсона Кавани.
Так выглядит первая десятка рейтинга:
Чиро Иммобиле («Лацио»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;
Харри Кейн («Тоттенхэм»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков*;
Эдинсон Кавани (ПСЖ): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Мауро Икарди («Интер»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;
Лионель Месси («Барселона»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;
Жонас («Бенфика»): 21 гол, коэффициент лиги 1.5 - 31.5 очка;
Фалькао («Монако»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;
Роберт Левандовски («Бавария»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;
Игор Ангуло («Гурник»): 19 голов, коэффициент лиги 1.5 - 28.5 очка.
*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.
Кроме ПСЖ команд там вообще нет.
Ну а про Месси могу сказать, что он всех еще догонит и перегонит...
Кроме ПСЖ команд там вообще нет.
Ну а про Месси могу сказать, что он всех еще догонит и перегонит...