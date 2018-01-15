«Уфа» попробует взять Дзюбу в бесплатную аренду

«Уфа» планирует взять в аренду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, сообщают СМИ.

При этом в «Уфе» понимают, что не потянут зарплату Дзюбы, которая, по некоторым данным, составляет 3,3 млн евро в год.

У «Уфы» нет средств, чтобы оплатить хотя бы половину оклада форварда, поэтому, скорее всего, клуб попробует его взять в бесплатную аренду, но так, чтобы зарплату продолжил платить «Зенит».

Руководство уфимского клуба от комментариев по этому поводу отказалось.