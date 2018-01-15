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«Уфа» попробует взять Дзюбу в бесплатную аренду

вчера, 21:38

«Уфа» планирует взять в аренду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, сообщают СМИ. 

При этом в «Уфе» понимают, что не потянут зарплату Дзюбы, которая, по некоторым данным, составляет 3,3 млн евро в год. 

У «Уфы» нет средств, чтобы оплатить хотя бы половину оклада форварда, поэтому, скорее всего, клуб попробует его взять в бесплатную аренду, но так, чтобы зарплату продолжил платить «Зенит».

Руководство уфимского клуба от комментариев по этому поводу отказалось.

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 08:24
На таких условиях они его в Зенит - 2 загонят, а не в Уфу !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:29
Лишь бы конкурентам забивал, особенно родной команде...
VIPded
VIPded
вчера в 22:53
Зенит скорее поставит Тёму бакланов с крыши гонять...
sir_Alex
sir_Alex ответил parallels
вчера в 22:50
parallels:
с подключением.
с отключением.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:42
Половину Зенита нужно сдать нашим клубам в бесплатную аренду. Страна не обеднеет, а у Манчини ума не добавится
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:37
До сего момента бесплатным был только сыр в мышеловке!))
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 22:26
Попытка не пытка. Он и из Уфы будет за шиворот Спартаку дежурные голешники ложить.
parallels
parallels ответил sir_Alex
вчера в 22:22
sir_Alex:
А кому он нужен в Китае? Если только разнорабочим!
с подключением.
Крейсер
Крейсер
вчера в 22:17
Там сейчас Мхитарян присел на лавку.
Вот бы его взять в бесплатную аренду.
Зарплату получает в МанЮнайтед, а голы забивает здесь.
Нирвана.
sir_Alex
sir_Alex ответил parallels
вчера в 22:06
parallels:
тогда лучше в китай.
А кому он нужен в Китае? Если только разнорабочим!
Крейсер
Крейсер
вчера в 22:05
Я даже знаю как Уфа рассчитается с Зенитом.
drug01
drug01
вчера в 21:59
Только аренда на большее Уфа не потянет !
spartach n1
spartach n1
вчера в 21:59
Зенит-официальный спонсор Уфы !
Дойная корова ))
spartach n1
spartach n1
вчера в 21:56
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka
    вчера в 21:55
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 21:54
    В "Зенити" давно коммунизм - там всё бесплатно!
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka
    вчера в 21:53
    cska1948
    cska1948
    вчера в 21:48
    Так может ВСЕХ футболистов РФПЛ поставить на довольствие в Газпроме!? Правда, а чего мелочиться? Гулять, так гулять!
    cska-78
    cska-78
    вчера в 21:47
    Ну это понятно, что Уфа сама платить не будет!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    вчера в 21:44
    Кто отдаст?) Бомжи?) Ну уж нет))
    FROLL 001
    FROLL 001
    вчера в 21:43
    Где Гудбой. Тревожно как то. такая тема без него.
    parallels
    parallels
    вчера в 21:39
    тогда лучше в китай.
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