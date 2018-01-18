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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
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Пике продлил контракт с «Барселоной»

сегодня, 13:27

Пресс-службы «Барселоны» сообщает, что защитник Жерар Пике продлил контракт с клубом. Новое соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до 2022 года. Пике провел за каталонскую команду 422 матча и завоевал 25 трофеев. 

Напомним, что недавно «Барселона» оформила трансфер Филиппе Коутиньо

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Все комментарии
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил Inquisitоr
сегодня в 20:04
Inquisitоr:
А в Донецке судя по всему славные хирурги - с воскресного разрыва князьку буквально за три дня заштопали дупло и вот он снова весело виляет хвостом перед сливочными глорами. Беспокоит Кемерово - неужели всё серьёзно? А от их кубанской любовницы вообще после класико ни слуху ни духу. Что с ней - кома или паралич? Вы там давайте, как-нибудь берегите себя для костра, ибо по другому спасти ваши подхалимские заблудшие душёнки не получится...
    Великий Князь
    Великий Князь ответил No problem
    сегодня в 19:43
    No problem:
    Инквизитор-2аст.
    Ты как всегда прав)
    No problem
    No problem ответил Великий Князь
    сегодня в 19:37
    Великий Князь:
    Загадка: Злобный бомж на аватаре Вечно в пьяном он угаре Гнома он боготворит Что зовётся Леонид В заднице пылает пламя В руках радужное знамя Не поэт, не композитор А обычный ................
    Инквизитор-2аст.
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 19:16
      Великий Князь
      Великий Князь ответил No problem
      сегодня в 19:11
      No problem:
      азазазаза🤣🤣🤣🤣🤣 Костя друган,епт,ты их похорнишь!!!
      Здарова, Нурик.

      Хоронить их не придётся, они будут кремированы огнём инквизиции.)
      No problem
      No problem ответил Великий Князь
      сегодня в 19:08
      Великий Князь:
      Снова вылез инквизитор Слабозадых репетитор Побил барсу Эспаньол И рванул его котёл Всюду создал смрад и вонь С тупика его огонь Ведь любимый Леонид Вновь имеет бледный вид Стонут с ним и барсуки От обиды и тоски Улетает его бутса С персофанов все смеются
      азазазаза🤣🤣🤣🤣🤣
      Костя друган,епт,ты их похорнишь!!!
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 19:02
      Снова вылез инквизитор
      Слабозадых репетитор
      Побил барсу Эспаньол
      И рванул его котёл
      Всюду создал смрад и вонь
      С тупика его огонь
      Ведь любимый Леонид
      Вновь имеет бледный вид
      Стонут с ним и барсуки
      От обиды и тоски
      Улетает его бутса
      С персофанов все смеются
      Великий Князь
      Великий Князь ответил barcafan1990
      сегодня в 18:28
      barcafan1990:
      Не волнуйся так)
      по чём опиум для народа?)
      viv
      viv
      сегодня в 17:53
      Вот и хорошо, с чем его и поздравляем.
      barcafan1990
      barcafan1990 ответил No problem
      сегодня в 17:13
      No problem:
      Каталонский шланг. Вечный подкаблук и твиттераст. Начинал как навоз,так и кончится им.
      Не волнуйся так)
      maliw
      maliw
      сегодня в 15:42
      придётся терпеть до конца карьеры его ....
      Inquisitоr
      Inquisitоr
      сегодня в 15:37
      А в Донецке судя по всему славные хирурги - с воскресного разрыва князьку буквально за три дня заштопали дупло и вот он снова весело виляет хвостом перед сливочными глорами. Беспокоит Кемерово - неужели всё серьёзно? А от их кубанской любовницы вообще после класико ни слуху ни духу. Что с ней - кома или паралич? Вы там давайте, как-нибудь берегите себя для костра, ибо по другому спасти ваши подхалимские заблудшие душёнки не получится...
      3веробой
      3веробой
      сегодня в 15:13
      Пусть побольше напривозит.)
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 14:55
      Т.е. ещё до 2022 года будет балаболить?
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 14:31
      Что там он мог завоевать?)
      Даже независимость отстоять не смог. Аха-ха)
      Agamaga
      Agamaga
      сегодня в 14:14
      До 2022 года будет кровь портить сливкам в качестве игрока, потом скорее всего в качестве управленца.
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA ответил Тага Дага
      сегодня в 14:08
      Тага Дага:
      Уже легенда,мои поздравления, честно сказать Пике очень хороший защитник,не грубый..очень хорошо играет головой...истинный котолонец.
      Иногда правда с головой не дружит...
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA
      сегодня в 14:08
      Молодец сепар Шакирыч
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      сегодня в 14:04
      И это очень и очень хорошо!)
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff
      сегодня в 13:58
      Хороший защитник,но тот еще балабол. Удачи Пике и Барсе!!!
      Майкл59ru
      Майкл59ru
      сегодня в 13:49
      Ну всё,держитесь сливочные,Пике скоро выдаст очередную порцию твитов обличающие сливочное королевство. главное ведь он уже сделал,контракт продлил. Хотя трудно было поверить что он бы не стал этого делать. Он в конце концов не Роналда какая нибудь и не будет плакаться что у кого то там зарплата выше и не будет шантажировать начальство уходом в другую лигу если не подымут оклад )
      No problem
      No problem
      сегодня в 13:48
      Каталонский шланг.
      Вечный подкаблук и твиттераст.
      Начинал как навоз,так и кончится им.
      311
      311
      сегодня в 13:46
      Куда еще ехать каталонскому ополченцу? Только Эспаньол остается, но там игроки классом выше!)
      Тага Дага
      Тага Дага
      сегодня в 13:45
      Уже легенда,мои поздравления, честно сказать Пике очень хороший защитник,не грубый..очень хорошо играет головой...истинный котолонец.
      Garry Green
      Garry Green
      сегодня в 13:31
      Закончит карьеру в Барселоне !!!
      Истинный КУЛЕ !
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