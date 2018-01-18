Пике продлил контракт с «Барселоной»

Пресс-службы «Барселоны» сообщает, что защитник Жерар Пике продлил контракт с клубом. Новое соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до 2022 года. Пике провел за каталонскую команду 422 матча и завоевал 25 трофеев.
Напомним, что недавно «Барселона» оформила трансфер Филиппе Коутиньо.
Вечный подкаблук и твиттераст.
Начинал как навоз,так и кончится им.
Вечный подкаблук и твиттераст.
Начинал как навоз,так и кончится им.
Даже независимость отстоять не смог. Аха-ха)
Даже независимость отстоять не смог. Аха-ха)