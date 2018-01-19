В Германии раскрыли финансовые детали трансфера Рауша в «Динамо»

Защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Динамо», утверждает немецкая пресса.

По слухам, 27-летний футболист уже успел поставить подпись под контрактом с «бело-голубыми». Московскому клубу трансфер обойдется в 1.5 млн евро.

Рауш в общей сложности провел 246 матчей в Бундеслиге в составе «Ганновера», «Штутгарта», «Дармштадта» и «Кельна».