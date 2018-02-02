Муса забил за ЦСКА в первом матче после возвращения

Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса отметился голом за команду в первом матче после возвращения.
Футболист отличился в концовке первого тайма товарищеского матча с «Нордшелландом».
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Бернли
|-:-
|Манчестер Сити
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Ман Юнайтед
|-:-
|Хаддерсфилд
|1.14
|7.5
|20.5
|20:30
|сегодня
|Арсенал
|-:-
|Эвертон
|1.27
|5.55
|10.8
|Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Фрайбург
|-:-
|Байер
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Вердер
|1.75
|3.7
|4.6
|17:30
|сегодня
|Майнц
|-:-
|Бавария
|10
|5.8
|1.27
|Испания. Примера 2017/2018, 22 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Эйбар
|-:-
|Севилья
|2.6
|3.35
|2.7
|18:15
|сегодня
|Бетис
|-:-
|Вильярреал
|2.8
|3.45
|2.45
|22:45
|сегодня
|Леванте
|-:-
|Реал
|14
|7.4
|1.19
|Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Интер
|-:-
|Кротоне
|1.28
|5.2
|12
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Динамо М
|-:-
|Высочина
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Спартак М
|-:-
|Хебей ЧФ
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Лилль
|-:-
|ПСЖ
|17
|7.8
|1.15
|Нордшелланд1 : 1ЦСКА
|Матч завершен
Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса отметился голом за команду в первом матче после возвращения.
Футболист отличился в концовке первого тайма товарищеского матча с «Нордшелландом».
Дай бог не с последним.
Дай бог не с последним.