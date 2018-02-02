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Муса забил за ЦСКА в первом матче после возвращения

вчера, 18:49
НордшелландЛоготип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса отметился голом за команду в первом матче после возвращения.

Футболист отличился в концовке первого тайма товарищеского матча с «Нордшелландом».

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
вчера в 20:45
Дед за ЦСКА:
Отличный пас Натхо, открывается Ахмед и сходу в дальний от вратаря! ГОЛ!!С первой игрой и с первым голом! Дай бог не с последним.
Дорогой , Эдуард Григорьевич! Пересмотрите эпизод. Пас Мусе отдавал Головин, более того Ахмед даже рукой показал куда пасовать и Саша именно туда положил. Удар у Мусы остался, понимание с Дзагоевым восстановится. Непонятна модель Ганчаренки, то ли в 5 защитников, то ли в 4 играть будут, а может оба варианта.
grafff
grafff
вчера в 20:06
Дзюба тоже феерил, а потом......
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:44
Он вернулся!
VIPded
VIPded
вчера в 19:35
Так держать, Муса!!!
drug01
drug01
вчера в 19:31
С почином Муса!
Kerri
Kerri
вчера в 19:28
Молодец!
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:17
Красавчик!Кстати хорошо очень забил.Жаль,что пропустили.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 19:08
Ну и где же эти горлопаны? ЭТО МУСА!!
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 19:04
Всё! ЛЧ у Гинера в кармане!)
cska.78
cska.78
вчера в 19:02
Молодца :)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:55
Отличный пас Натхо, открывается Ахмед и сходу в дальний от вратаря! ГОЛ!!С первой игрой и с первым голом!
Дай бог не с последним.
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