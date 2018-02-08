Воспитанник ЦСКА стал игроком «Амкара»

«Амкар» объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Кириллом Сусловым.

26-летний футболист закончил школу московского ЦСКА, а затем играл в нескольких клубах ФНЛ. Последним его коллективом был представитель первого норвежского дивизиона «Конгсвингер», который добрался до финала Кубка Норвегии 2016 года. В пермский коллектив Суслов перешел на правах свободного агента.

«Мы хотели пригласить Кирилла в „Амкар“ ещё в прошлом году, но тогда он был связан со своим предыдущим клубом действующим контрактом, и платить за его трансфер мы были не готовы. Зато сейчас Кирилл приходит к нам бесплатно. Суслов – уже не первый российский футболист, которого „Амкар“ возвращает на родину после выступлений в Европе. Прежде похожий путь проделали Павел Комолов и Роланд Гиголаев, которые принесли клубу немало пользы. На мой взгляд, это весьма перспективное направление в селекции. Ребята, поигравшие в Европе, пусть даже и не в сильнейших клубах, учатся там профессиональному отношению к делу, у них более правильная самооценка и развитое чувство ответственности. Всеми этими качествами наделён и Кирилл. Сейчас он находится в том возрасте, в котором у многих защитников карьера, по сути, только начинается. Надеюсь, в „Амкаре“ он, как и почти все наши футболисты, сможет заметно прибавить и внести свой вклад в решение задач, которые стоят перед клубом», - отметил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Напомним, что в декабре первый профессиональный контракт с пермяками заключил голкипер молодежной команды Егор Седов.