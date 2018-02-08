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Воспитанник ЦСКА стал игроком «Амкара»

сегодня, 10:49

«Амкар» объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Кириллом Сусловым.

26-летний футболист закончил школу московского ЦСКА, а затем играл в нескольких клубах ФНЛ. Последним его коллективом был представитель первого норвежского дивизиона «Конгсвингер», который добрался до финала Кубка Норвегии 2016 года. В пермский коллектив Суслов перешел на правах свободного агента.

«Мы хотели пригласить Кирилла в „Амкар“ ещё в прошлом году, но тогда он был связан со своим предыдущим клубом действующим контрактом, и платить за его трансфер мы были не готовы. Зато сейчас Кирилл приходит к нам бесплатно. Суслов – уже не первый российский футболист, которого „Амкар“ возвращает на родину после выступлений в Европе. Прежде похожий путь проделали Павел Комолов и Роланд Гиголаев, которые принесли клубу немало пользы. На мой взгляд, это весьма перспективное направление в селекции. Ребята, поигравшие в Европе, пусть даже и не в сильнейших клубах, учатся там профессиональному отношению к делу, у них более правильная самооценка и развитое чувство ответственности. Всеми этими качествами наделён и Кирилл. Сейчас он находится в том возрасте, в котором у многих защитников карьера, по сути, только начинается. Надеюсь, в „Амкаре“ он, как и почти все наши футболисты, сможет заметно прибавить и внести свой вклад в решение задач, которые стоят перед клубом», - отметил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Напомним, что в декабре первый профессиональный контракт с пермяками заключил голкипер молодежной команды Егор Седов.

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 13:19
RussianHorse:
https://www.youtube.com/watch?v=n4MEcOLDqJk https://www.youtube.com/watch?v=36TTgn_0biM
Окей, рассмотрим случай Диканя и кержакова. Где совместная петиция?
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:18
AntiherQ1488:
Велик нанес травму конифею. Хорошо, допустим, хотя и спорно. Почему за вас вписались бомжи и днище?)

AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 13:13
RussianHorse:
Да кто сказал, что наши клубы "враги"? Если у нас между клубами заключаются джентльменские соглашения, что друг у друга игроков не переманиваем? Соперники да, но никак не враги, вот совсем никак. С вами враги. С Динамо друзья. Написали, потому что человек явно не адекватный, он кроме Игоря еще травму Габулову нанес, и Малафееву чуть ногу не оторвал. Если судьи это никак не наказывают, предлагаешь смериться? Гинер точно не терпила и беспредел хавать не будет. Не знаю, с кудрявого вон месяц назад балабол Кричевский, который говорил, что ЦСКА продал клуб Абрамовичу, пытался стрясти тот же лям, за то, что Бабаев его приложил, но все тщетно))
Велик нанес травму конифею. Хорошо, допустим, хотя и спорно. Почему за вас вписались бомжи и днище?)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 13:11
RussianHorse:
Да кто сказал, что наши клубы "враги"? Если у нас между клубами заключаются джентльменские соглашения, что друг у друга игроков не переманиваем? Соперники да, но никак не враги, вот совсем никак. С вами враги. С Динамо друзья. Написали, потому что человек явно не адекватный, он кроме Игоря еще травму Габулову нанес, и Малафееву чуть ногу не оторвал. Если судьи это никак не наказывают, предлагаешь смериться? Гинер точно не терпила и беспредел хавать не будет. Не знаю, с кудрявого вон месяц назад балабол Кричевский, который говорил, что ЦСКА продал клуб Абрамовичу, пытался стрясти тот же лям, за то, что Бабаев его приложил, но все тщетно))
С кем у вас там соглашение о ненападении? С кем главное дерби страны? Два простых вопроса))
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:10
AntiherQ1488:
Огонь, вода и медные трубы. Не прошел ты испытание властью)
Совестно стало - вышел))
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:10
AntiherQ1488:
Ну смотри, с Казанским у меня нет споров. Наши клубы - друг другу - не враги. Вы - враги. Бомжи - враги. Я уважаю твое право, ненавидеть нас. Тут спор насчет мутных союзов. Мы же не пошли с Рубином и Крыльями писать на вашего игрока - кляузу. Вы это сделали. Ваш кудрявый проиграл суд и должен рубль Велику, кстати, отдал?)
Да кто сказал, что наши клубы "враги"? Если у нас между клубами заключаются джентльменские соглашения, что друг у друга игроков не переманиваем? Соперники да, но никак не враги, вот совсем никак. С вами враги. С Динамо друзья.
Написали, потому что человек явно не адекватный, он кроме Игоря еще травму Габулову нанес, и Малафееву чуть ногу не оторвал. Если судьи это никак не наказывают, предлагаешь смериться? Гинер точно не терпила и беспредел хавать не будет.
Не знаю, с кудрявого вон месяц назад балабол Кричевский, который говорил, что ЦСКА продал клуб Абрамовичу, пытался стрясти тот же лям, за то, что Бабаев его приложил, но все тщетно))
Absinthe6
Absinthe6 ответил mangoх12
сегодня в 13:09
mangoх12:
у ЦСКА играют в основном воспитанники а вот селекция свино-татар
Лучший ваш воспитанник Оланаре)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 13:07
RussianHorse:
Я просто получил власть и стал играться))
Огонь, вода и медные трубы. Не прошел ты испытание властью)
RussianHorse
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 13:05
Казанский:
Пакостить из под тешка?Артемон,я был лучшего мнения о тебе
Я просто получил власть и стал играться))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 13:04
RussianHorse:
А этот должны решить коллективно как то? Если я считаю человека гнилым - то я его и буду так называть, и уж ничье мнение меня не переубедит.
Ну смотри, с Казанским у меня нет споров. Наши клубы - друг другу - не враги. Вы - враги. Бомжи - враги.
Я уважаю твое право, ненавидеть нас. Тут спор насчет мутных союзов.
Мы же не пошли с Рубином и Крыльями писать на вашего игрока - кляузу. Вы это сделали.
Ваш кудрявый проиграл суд и должен рубль Велику, кстати, отдал?)
Казанский
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 13:03
RussianHorse:
Серьезно, я просто обновил страницу и меня выкинуло на страницу модератора, в это сложно поверить, но это так) И если бы я не вышел с нее, то и дальше мог бы "модерировать", кстати, тогда все твои посты подтер))
Пакостить из под тешка?Артемон,я был лучшего мнения о тебе
RussianHorse
RussianHorse ответил Мельгарехо
сегодня в 13:03
Мельгарехо:
в Амкаре похоже вообще все плохо, если второсортных воспитанников из второсортной команде берут
В итоге, через 3 года вы его заберете миллионов за 6, как 7лихова и грузина шоколадного)0
RussianHorse
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 13:02
Казанский:
Не надо.Это творение я уже читал)))
Серьезно, я просто обновил страницу и меня выкинуло на страницу модератора, в это сложно поверить, но это так)
И если бы я не вышел с нее, то и дальше мог бы "модерировать", кстати, тогда все твои посты подтер))
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 13:01
в Амкаре похоже вообще все плохо, если второсортных воспитанников из второсортной команде берут
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:01
AntiherQ1488:
А кто решил, что они - гнилые?) Вы меж собой договориться не можете, один говорит, что бомжи - друзья, другие, что враги.
А этот должны решить коллективно как то? Если я считаю человека гнилым - то я его и буду так называть, и уж ничье мнение меня не переубедит.
Казанский
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 13:00
RussianHorse:
Кстати, серьезно, как так получилось не знают даже "главные" этого сайта, но я действительно по какой-то нелепой случайности стал на мгновение модером, вот ты смеешься, а тебе даже могу переписку скинуть с другими модераторами сайта))
Не надо.Это творение я уже читал)))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 12:59
RussianHorse:
А почему мне обязательно надо быть за кого-то? Я уважаю и позицию Анатолия и хорошо общаюсь с некоторыми питерскими, уважаю их команду, как соперника. Я же говорю, есть и гнилые у них, вон Ангел небес который, человек перманентно ноет, даже в оффтопе, где делается прогноз матчей на интерес, чего я ему и высказываю постоянно.
А кто решил, что они - гнилые?)
Вы меж собой договориться не можете, один говорит, что бомжи - друзья, другие, что враги.
RussianHorse
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 12:59
Казанский:
Тебя считали модером,а Артемон им представлялся))))
Кстати, серьезно, как так получилось не знают даже "главные" этого сайта, но я действительно по какой-то нелепой случайности стал на мгновение модером, вот ты смеешься, а тебе даже могу переписку скинуть с другими модераторами сайта))
Казанский
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 12:59
RussianHorse:
Нет, конечно,но он настолько забитый мужичок, что нашел в тебе-в виртуальном друге покровителя)
Ты то откуда это знаешь?Вот я хотел тебя встретить на КК,но ты про одноклассниц моих запел..Встретишься с Залимом в реале,потом я спрошу у него про твое здоровье))
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:57
AntiherQ1488:
А за кого будешь ты?) За дружков с питера или за своего?)
А почему мне обязательно надо быть за кого-то?
Я уважаю и позицию Анатолия и хорошо общаюсь с некоторыми питерскими, уважаю их команду, как соперника.
Я же говорю, есть и гнилые у них, вон Ангел небес который, человек перманентно ноет, даже в оффтопе, где делается прогноз матчей на интерес, чего я ему и высказываю постоянно.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 12:57
RussianHorse:
Нет, конечно,но он настолько забитый мужичок, что нашел в тебе-в виртуальном друге покровителя)
Давай его обсудим, когда он будет тут? Это как то некрасиво. Он не может тебе ответить.
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:56
AntiherQ1488:
Это что, меня тут модером считали))
Тебя считали модером,а Артемон им представлялся))))
RussianHorse
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 12:55
Казанский:
Ты думаешь,что я имею давление на Залима из Нальчика?))Ты преувеличиваешь мое влияние на юзеров...
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил RussianHorse
    сегодня в 12:55
    RussianHorse:
    Почему же? У него свое мнение и он довольно адекватный. Его право.
    А за кого будешь ты?) За дружков с питера или за своего?)
    RussianHorse
    RussianHorse ответил AntiherQ1488
    сегодня в 12:54
    AntiherQ1488:
    А Ваня Лучший тебе как?) Он ненавидит бомжей, а это идет вразрез с вашей методичкой из газпрома))
    Почему же? У него свое мнение и он довольно адекватный. Его право.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил mangoх12
    сегодня в 12:54
    mangoх12:
    В основном Казанского гоняют все кому не лень
    Я не думаю, что кто либо из местной тусовки на это способен. Докажи, если это не так) Прогони его с ветки))
    Казанский
    Казанский ответил mangoх12
    сегодня в 12:53
    mangoх12:
    В основном Казанского гоняют все кому не лень
    Погонял меня тут Салли-чухонец и Артемон из ВСР.До сих пор не вижу)))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Казанский
    сегодня в 12:53
    Казанский:
    Ты думаешь,что я имею давление на Залима из Нальчика?))Ты преувеличиваешь мое влияние на юзеров...
    Это что, меня тут модером считали))
    mangoх12
    mangoх12 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 12:52
    AntiherQ1488:
    Насчет Казанского я не удивлен)) Он тебя частенько гоняет тут))
    В основном Казанского гоняют все кому не лень
    Казанский
    Казанский ответил RussianHorse
    сегодня в 12:51
    RussianHorse:
    В том, что подлиза редкостная, слова без Колькиного одобрения сказать не может)
    Ты думаешь,что я имею давление на Залима из Нальчика?))Ты преувеличиваешь мое влияние на юзеров...
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