Зинченко: «Готов помогать „Манчестер Сити“ на любой позиции»

В отсутствие Бенжамена Менди и Фабиана Делфа все чаще в составе «Манчестер Сити» появляется украинский полузащитник Александр Зинченко. Бывший футболист «Уфы» рад возможности выступать в команде Хосепа Гвардиолы:

«Играть за эту команду — одно удовольствие. Я всегда готов к выходу на поле. Конечно, хочется играть со старта, но нужно помогать команде, даже если выходишь на замену. На поле и на стадионе — мы одна семья.

Фланговые защитники в нашей команде — это особенная позиция, потому что иногда нам нужно больше атаковать, иногда смещаться в центр, иногда играть глубже, а также не забывать опекать своего вингера.

Честно говоря, я продолжаю учиться. Все ребята дают мне советы. Но я привыкаю к этому и действительно получаю удовольствие от игры на этой позиции. Я очень рад быть частью этой команды и готов помогать ей на любой позиции.

Гвардиола — менеджер номер один в мире. Он объясняет все разумно, и каждый игрок понимает, что ему нужно делать на поле. Вот почему мы добиваемся хороших результатов и занимаем первое место в Премьер-Лиге».