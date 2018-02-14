«Ювентус» и «Тоттенхэм» победителя не выявили

«Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Турин, стадион «Альянц Стэдиум»
«Ювентус» - «Тоттенхэм» 2:2 (2:1)
Голы: Игуаин 2, Игуаин 9 (пенальти) - Кейн 35, Эриксен 71.
Незабитый пенальти: Игуаин 45+2 (перекладина).
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира (Бентанкур 66), Бернардески, Дуглас Коста, Манджукич (Стураро 76), Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дембеле, Дайер, Ламела (Моура 89), Эриксен (Ваньяма 90+2), Алли (Сон Хонг-Мин 83), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Дэвис 8, Бенатиа 45, Орье 47, Игуаин 60, Бентанкур 80.
Судья: Феликс Брих.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В параллельном матче «Манчестер Сити» на выезде разбил «Базель».