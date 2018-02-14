  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Германия. Третья лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет2.43.62.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет3.153.42.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Зета (Голубовци)Зета---

«Ювентус» и «Тоттенхэм» победителя не выявили

сегодня, 00:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Турин, стадион «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» - «Тоттенхэм» 2:2 (2:1)
Голы: Игуаин 2, Игуаин 9 (пенальти) - Кейн 35, Эриксен 71.
Незабитый пенальти: Игуаин 45+2 (перекладина).

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира (Бентанкур 66), Бернардески, Дуглас Коста, Манджукич (Стураро 76), Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дембеле, Дайер, Ламела (Моура 89), Эриксен (Ваньяма 90+2), Алли (Сон Хонг-Мин 83), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Дэвис 8, Бенатиа 45, Орье 47, Игуаин 60, Бентанкур 80.

Судья: Феликс Брих.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В параллельном матче «Манчестер Сити» на выезде разбил «Базель».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Опыт против азарта: пока ничья
Сегодня, 01:04Сергей Иванов в блоге Оценочные суждения3
«Базель» дома потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити»
Сегодня, 00:35 17
«Интер» открыл академию в Индонезии
Вчера, 23:17 2
Sky Sports и BT Sport заплатят за показ матчей АПЛ 4,5 млрд фунтов
Вчера, 22:32
Пришпорить синьору. «Ювентус» vs «Тоттенхэм»
Вчера, 19:03Тот самый Babangida в блоге Столкновения11
Матч «Црвена Звезда» - ЦСКА пройдет при повышенных мерах безопасности
Вчера, 15:19 12
Обсудить
Все комментарии
pinturicchio86
pinturicchio86 ответил Богиня Соккера
сегодня в 01:52
Богиня Соккера:
Я девственна, я Богиня, по себе не мерь
откуда у девственницы такая рабочая физиономия бальзаковского возраста))), ты походу богиня воркутинского продуктового рынка)))
Roman73
Roman73
сегодня в 01:52
Тотенхем не боится Реала,
не боится Ювентуса.
Кого боится Тотенхем ?
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил fanliverpoolfan
сегодня в 01:51
fanliverpoolfan:
Сделай мне приятное перед сном
сам себе сделай, возьми в кулак волю)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Богиня Соккера
сегодня в 01:51
Богиня Соккера:
Я девственна, я Богиня, по себе не мерь
Сделай мне приятное перед сном
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 01:50
Уверен юве в ответке вынесит 21ю
Богиня Соккера
Богиня Соккера
сегодня в 01:47
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Герцог Гогa
    сегодня в 01:45
    Я девственна, я Богиня, по себе не мерь
    pinturicchio86
    pinturicchio86 ответил cannongun
    сегодня в 01:45
    cannongun:
    не пропадай
    аналогично, наивный)))
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 01:45
      Богиня Соккера
      Богиня Соккера
      сегодня в 01:45
      Пока тут местные бои туринских и каталонских провинций идут, Реал уже готовиться к 3 ЛЧ подряд, держитесь провинциальные клубы!!!!! Хала Мадрид!!!!!!!!!
      cannongun
      cannongun ответил pinturicchio86
      сегодня в 01:44
      pinturicchio86:
      друзья ювентини не вижу смысла расстраиваться, в лондоне увидим игру юве как во втором тайме, когда середняк ничего не смог поделать с нашей игрой, середняк отскочил, но в лондоне будет играть уже дибала и матьюди, вернет форму принц и будет игра совершенно другая, макс сделает свое дело, в первом тайме сыграли бездарно, но вторая половина говорит нам, что апловский ноунейм пропустит и не раз)))
      не пропадай
      Богиня Соккера
      Богиня Соккера ответил Великий Князь
      сегодня в 01:43
      Великий Князь:
      Он тебе о нас говорил, когда в спину тебя целовал?) Есть на эту тему хороший армянский анекдот. Почитай, тут цензура всё равно не пропустит)
      Хороших армянских анедотов не бывает априори, хорошие анекдоты только русские придумывают, а у армян плоский юморок
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Горбатый опять вернулся
      сегодня в 01:43
        Grande Torino
        Grande Torino ответил Великий Князь
        сегодня в 01:42
        Великий Князь:
        поглумится над твоей бурсиколой
          Богиня Соккера
          Богиня Соккера ответил Горбатый опять вернулся
          сегодня в 01:42
          Малыш не пришел к тебе?) Печалька)
          Великий Князь
          Великий Князь ответил Agamaga
          сегодня в 01:42
          Agamaga:
          Вы парочка куда хуже опустили себя, тьфу. Прав инквизитор на счет вашей секты.
          Он тебе о нас говорил, когда в спину тебя целовал?)
          Есть на эту тему хороший армянский анекдот. Почитай, тут цензура всё равно не пропустит)
          Богиня Соккера
          Богиня Соккера ответил belladonna
          сегодня в 01:41
          О Таров пришел, как жизнь Андрюшка?
          Великий Князь
          Великий Князь ответил Grande Torino
          сегодня в 01:40
          Grande Torino:
          Причем здесь чукотка?
            Богиня Соккера
            Богиня Соккера
            сегодня в 01:40
            Тут есть мужчины?
            Agamaga
            Agamaga ответил Великий Князь
            сегодня в 01:40
            Вы парочка куда хуже опустили себя, тьфу.
            Прав инквизитор на счет вашей секты.
            Великий Князь
            Великий Князь ответил pinturicchio86
            сегодня в 01:40
            pinturicchio86:
            опыт и хладнокровие наших сыграет свое, все же не хватает разнообразия дибалы и хваткость матьюди, у тотена зашита плывет при первом же прессинге, надеюсь макс сделает выводы, к тому же он обещал к марту привести команду к пику)))
            Ну вот и поглядим)
            Великий Князь
            Великий Князь
            сегодня в 01:39
            Три барсика и их фейки своим хейтерством подняли рейтинг сериальных веток)
            pinturicchio86
            pinturicchio86 ответил Великий Князь
            сегодня в 01:39
            Великий Князь:
            Да никто и не расстраивается. Ещё целая игра, а это много.
            опыт и хладнокровие наших сыграет свое, все же не хватает разнообразия дибалы и хваткость матьюди, у тотена зашита плывет при первом же прессинге, надеюсь макс сделает выводы, к тому же он обещал к марту привести команду к пику)))
            Горбатый опять вернулся
            Горбатый опять вернулся ответил Великий Князь
            сегодня в 01:39
            Великий Князь:
            Главное с вас пример не брать и до такого не опускаться)
              Grande Torino
              Grande Torino ответил Великий Князь
              сегодня в 01:39
              Великий Князь:
              бом-бом) посмотрим на ваш кабинет, чукотка уже на стрёме)
              Причем здесь чукотка?
              Agamaga
              Agamaga ответил Горбатый опять вернулся
              сегодня в 01:39
                Великий Князь
                Великий Князь ответил Горбатый опять вернулся
                сегодня в 01:38
                Горбатый опять вернулся:
                Аха-ха ))) И за унижение на чужих ветках )))
                дык они же без люлей, как без пряников)
                Горбатый опять вернулся
                Горбатый опять вернулся ответил Великий Князь
                сегодня в 01:38
                Великий Князь:
                При этом у него за питание высчитывают. Аха-ха)
                Аха-ха ))) И за унижение на чужих ветках )))
                Великий Князь
                Великий Князь ответил Agamaga
                сегодня в 01:37
                Agamaga:
                Подозревал я тебя, но ... Лучше тебе иногда помолчать, чем в шутку даже такое писать.
                  Agamaga
                  Agamaga ответил Великий Князь
                  сегодня в 01:36
                    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                    Отправить
                     
                    Rambler's Top100