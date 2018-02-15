Дамметт продлил контракт с «Ньюкаслом»

Защитник «Ньюкасла» Пол Дамметт подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом.
26-летний валлиец является воспитанником «сорок», на его счету уже более 100 матчей за команду.
В основном составе «Ньюкасла» дебютировал в январе 2013 года.
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Защитник «Ньюкасла» Пол Дамметт подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом.
26-летний валлиец является воспитанником «сорок», на его счету уже более 100 матчей за команду.
В основном составе «Ньюкасла» дебютировал в январе 2013 года.