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Дамметт продлил контракт с «Ньюкаслом»

вчера, 15:41

Защитник «Ньюкасла» Пол Дамметт подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом. 

26-летний валлиец является воспитанником «сорок», на его счету уже более 100 матчей за команду. 

В основном составе «Ньюкасла» дебютировал в январе 2013 года.

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