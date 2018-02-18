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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Иванович: «„Селтик“ был великолепен, я удивлен»

вчера, 15:29
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признался, что был удивлен игровой формой «Селтика» в матче 1/16 финала Лиги Европы. 

«„Селтик“ был великолепен, я удивлен. Они играли очень хорошо. Были агрессивными, боролись за каждый мяч. Отличная команда.

В ответном матче нам следует изменить подход к игре, чтобы взять под контроль исход встречи. Вероятно, что „Селтик“ теперь является фаворитом в этом противостоянии, но я уверен, что нам по силам их победить».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
вчера в 20:22
Игрой ТОП-КЛУБА (В МИРОВОМ МАСШТАБЕ) "Зенит" НИКТО, КРОМЕ МНОГОУВАЖАЕМЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ "ЗенитА", УДИВЛЁН НЕ БЫЛ!!!
Морозовский
Морозовский ответил Литейный 4
вчера в 20:17
Литейный 4:
Селтик выдал лучшую свою игру. Видать хорошие премиальные посулили!
Тебе не стыдно врать?
Морозовский
Морозовский
вчера в 20:14
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    вчера в 19:05
    Ничего, шансы пройти Сельтик все еще хорошие
    Да и у спартака есть шанс пройти Атлетик, главную проблему в команде решили, повара с диетологом выгнали, теперь без балласта спартак будет рвать всех
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    вчера в 17:37
    Это вам не Иегуды с Дандалками
    azures
    azures
    вчера в 17:36
    Селтик не Атлетик, хотя спартаку и Атлетика хватило с лихвой для очередного позорища.
    Saang
    Saang
    вчера в 16:54
    Не, серьезно, вы чем думали, не ожидая от Селтика хорошей игры - это вам не Вардар как бы все-таки
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 16:42
    И это слова профессионала???
    wingback
    wingback
    вчера в 16:40
    Физрук был дном как обычно. Я не удивлён.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 16:14
    Селтик выдал лучшую свою игру. Видать хорошие премиальные посулили!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:08
    Приятно?!?!
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