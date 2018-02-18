Иванович: «„Селтик“ был великолепен, я удивлен»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признался, что был удивлен игровой формой «Селтика» в матче 1/16 финала Лиги Европы.



«„Селтик“ был великолепен, я удивлен. Они играли очень хорошо. Были агрессивными, боролись за каждый мяч. Отличная команда.



В ответном матче нам следует изменить подход к игре, чтобы взять под контроль исход встречи. Вероятно, что „Селтик“ теперь является фаворитом в этом противостоянии, но я уверен, что нам по силам их победить».