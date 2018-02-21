Россиянина задержали в Мюнхене по подозрению в участии в беспорядках на Евро-2016

Гражданина России подозревают в участии в беспорядках на чемпионате Европы 2016 года. Болельщика задержали в аэропорту Мюнхена по запросу французских властей. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ Денис Микерин:

«В настоящий момент немецкие власти решают вопрос о его передаче французской стороне.

Генконсульство России в Мюнхене находится в контакте с родственниками задержанного. Им будет оказано все необходимое консульское содействие, в том числе в поиске русскоязычного адвоката».

Задержание было произведено во время пересадки с одного рейса на другой.

Напомним, что сборная России покинула чемпионат Европы-2016 на групповом этапе.