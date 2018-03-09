Зидан: «Уверен, Бензема нравится всем, кто любит футбол»

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09 марта 2018, 21:28

Главный тренер «Реала» в очередной раз поддержал форварда команды , который часто подвергается критике со стороны болельщиков и прессы.

«Я доволен игрой Бензема в текущем сезоне, здесь нечего обсуждать. В любом случае всем нравиться невозможно. Кому-то нравится Иско, а кому-то — нет. Это не исправить. Я убежден, что Бензема нравится всем, кто любит футбол», — сказал Зидан.

Ранее Зидан высказался об игре Гарета Бэйла в текущем сезоне.