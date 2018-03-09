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Зидан: «Уверен, Бензема нравится всем, кто любит футбол»

09 марта 2018, 21:28

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз поддержал форварда команды Карима Бензема, который часто подвергается критике со стороны болельщиков и прессы.

«Я доволен игрой Бензема в текущем сезоне, здесь нечего обсуждать. В любом случае всем нравиться невозможно. Кому-то нравится Иско, а кому-то — нет. Это не исправить. Я убежден, что Бензема нравится всем, кто любит футбол», — сказал Зидан.

Ранее Зидан высказался об игре Гарета Бэйла в текущем сезоне.

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Все комментарии
BarsfanBaku
BarsfanBaku
10 марта 2018 в 05:53
Зизу , не путай свое мнение с мнением тысяча болелов футбола
Санчо Панса
Санчо Панса
10 марта 2018 в 05:34
Ну это как сказать, Зизу) На вкус и цвет товарищей нет! Лично мне нравится Карим как футболист, но мне не нравится его текущая результативность, к сожалению....
Galaxy real way
Galaxy real way
10 марта 2018 в 04:59
Ахаха ))) Вот умора )))))
рус фан
рус фан
10 марта 2018 в 03:53, ред.
Бензема в Примере забил 4 гола в 21 матче и отдал 7 гол. пасов, ну не знаю может быть для центрфорварда Леганеса или Лас Пальмаса это и неплохой показатель, но для Реала слишком мало очков результативных и ладно бы только это, моменты голевые многочисленные созданные командой Бенз дуплит постоянно, не забивая даже с 4-6 метров, вот это реально выбешивает во французе.
амурец
амурец
10 марта 2018 в 02:29
Зидан великий футболист и тренер, но такое ляпнуть про Бензему
Zidane.5
Zidane.5
10 марта 2018 в 01:22
Прикольно Зидан любит футбол.)))))
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
10 марта 2018 в 00:48
Болельщики Реала успокойтесь. Это бревно осталось потерпеть до конца сезона, ибо Переса он наконец то зае.ал. Реала ждёт крутое трансферное окно и топ нападающий там точно будет
Gerz
Gerz
10 марта 2018 в 00:24
Я все понимаю и пусть Бензема останется в Реале пожизненно, но вот почему нет ещё одного чистого напа хорошего уровня??? Нет денег??? Или мало кто мечтает поиграть в Реале??? Почему???
Могли бы Кавани забрать когда ПСЖ взял Неймара.. или Фалькао вырвать из Монако
guest dragon
guest dragon ответ Hamman (раскрыть)
10 марта 2018 в 00:05
Очень может быть. Но пока мы не в полуфинале. И он нужен нам сейчас.
Hamman
Hamman
09 марта 2018 в 23:56
Да ладно вам! Бенз не всё ещё сказал!
Вот увидите как он в полуфинале и финале ЛЧ забьёт важные голы...

Как тут модно говорить - скриньте!!!
drug01
drug01
09 марта 2018 в 23:55
Зидан прав!!!!
Smixik90
Smixik90
09 марта 2018 в 23:47
Любимчик тренера , тут уже ничего не поделаешь .
Kerri
Kerri
09 марта 2018 в 23:20
Я люблю футбол, но мне нравятся женщины!
DVoxNN
DVoxNN
09 марта 2018 в 23:15
Мне нравится Бензема. Особенно, что он за Реал играет.
SoberBober
SoberBober
09 марта 2018 в 23:13
Зидан всё правильно сказал! Просто забыл частицу НЕ добавить...
Saang
Saang
09 марта 2018 в 22:33
Зинедин, без обид, но у тебя избирательность зрения.
вхсо 111
вхсо 111
09 марта 2018 в 22:29
Странное рассуждение Зизу, с футбольной точки зрения чем он может нравится, одни косяки, форвард Реала, а голов в сезоне кот наплакал. А нравится пусть бабам таких думаю не мало.)
ДАША Д
ДАША Д
09 марта 2018 в 22:25
Уродец редкостный.
Baggio R.
Baggio R.
09 марта 2018 в 21:35
Я люблю футбол, но мне нравятся девушки!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
09 марта 2018 в 21:33, ред.
А я почему-то уверен что большинству, кто любит футбол, не нравится Бензема
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