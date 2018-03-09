Зидан: «Уверен, Бензема нравится всем, кто любит футбол»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз поддержал форварда команды Карима Бензема, который часто подвергается критике со стороны болельщиков и прессы.
«Я доволен игрой Бензема в текущем сезоне, здесь нечего обсуждать. В любом случае всем нравиться невозможно. Кому-то нравится Иско, а кому-то — нет. Это не исправить. Я убежден, что Бензема нравится всем, кто любит футбол», — сказал Зидан.
Ранее Зидан высказался об игре Гарета Бэйла в текущем сезоне.
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Вот увидите как он в полуфинале и финале ЛЧ забьёт важные голы...
Как тут модно говорить - скриньте!!!