«Уфа» — «Анжи»: стартовые составы

«Ювентус» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.12.2023) Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура

«Милан» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура