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«Уфа» — «Анжи»: стартовые составы

10 марта 2018, 13:02
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 2Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура РФПЛ «Уфа» — «Анжи».

«Уфа»: Беленов, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Фатай.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон Паул, Маркелов, Лескано.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка. 

Напомним, что в другом матче тура «Арсенал» одолел «Амкар».

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Все комментарии
Башар Орлов
Башар Орлов
10 марта 2018 в 13:48
ЛЕТИМ, ЛЕТИМ, ЛЕТИМ ОРЛЫ, ВЗЛЕТАЯ ВЫШЕ НЕБА, ВПЕРЁД АНЖИ, К ПОБЕДЕ
EAGinLE
EAGinLE
10 марта 2018 в 13:45
Удачи Анжи .
Вчера на этом стадионе наминальные хозяева проиграли .
brodaga 05
brodaga 05
10 марта 2018 в 13:41
Анжи удачи
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
10 марта 2018 в 13:40
Унылая Уфа сами играть не будут и Анжи не дадут
ermak6848
ermak6848
10 марта 2018 в 13:35
игра - борьба за очки будет серьёзная ....
mat73
mat73
10 марта 2018 в 13:33
Вперёд, Уфа, вперёд к победе!
КЭТиК
КЭТиК
10 марта 2018 в 13:18
Может никто и не забьет
guest dragon
guest dragon
10 марта 2018 в 13:03
Удачи Анжи.
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