«Уфа» — «Анжи»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура РФПЛ «Уфа» — «Анжи».
«Уфа»: Беленов, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Фатай.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон Паул, Маркелов, Лескано.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в другом матче тура «Арсенал» одолел «Амкар».
Вчера на этом стадионе наминальные хозяева проиграли .
Вчера на этом стадионе наминальные хозяева проиграли .