Инспектор допинг-контроля сегодня взял анализы у футболистов сборной России

21 марта 2018, 11:20

Пресс-служба сборной России сообщает, что сегодня инспектор допинг-контроля взял анализы у футболистов национальной команды.



«Сегодня тренировка сборной России начнётся с опозданием в связи с тем что, начиная с 6:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на 5 часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе. По состоянию на 11:00 на контроле находятся ещё 5 человек. Отъезд на тренировку перенесён на более позднее время», — передает пресс-служба.



Недавно сообщалось, что что все допинг-пробы игроков сборной России с последних турниров чистые.