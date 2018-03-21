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Инспектор допинг-контроля сегодня взял анализы у футболистов сборной России

21 марта 2018, 11:20

Пресс-служба сборной России сообщает, что сегодня инспектор допинг-контроля взял анализы у футболистов национальной команды. 

«Сегодня тренировка сборной России начнётся с опозданием в связи с тем что, начиная с 6:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на 5 часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе. По состоянию на 11:00 на контроле находятся ещё 5 человек. Отъезд на тренировку перенесён на более позднее время», — передает пресс-служба.

Недавно сообщалось, что что все допинг-пробы игроков сборной России с последних турниров чистые.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
21 марта 2018 в 22:17
Страшно подумать что может быть завтра, в моче сплошное пиво
борька
борька
21 марта 2018 в 19:49
Черчесов коньяк с мутко пили, у них нужно пробы взять
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК ответ Байкал-38 (раскрыть)
21 марта 2018 в 16:45
За что минусуешь, баклан? За то, что сборники пять часов поссать не могут? Это их ноша, и им её тащить, и нечего стонать про долгий забор мочи. Я бы за их бабки круглосуточно ссал во все пробирки мира.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ FILL3286 (комментарий удален) (раскрыть)
21 марта 2018 в 16:36
Брат Еременко играет в Спартаке. К чему бы это? Кхм.
Байкал-38
Байкал-38
21 марта 2018 в 16:03
Этого надо особенно пристально проверять!
Санчо Панса
Санчо Панса
21 марта 2018 в 15:33
Вот такой вот незапланированный срыв тренировки..А как тут откажешь то? Сразу УЕФА заподозрит что-то неладное! Вообще, российским футболистам в преддверии домашнего ЧМ-2018 желательно быть тише воды, ниже травы.
denmig
denmig
21 марта 2018 в 15:24
поэтому камболов уехал пораньше!
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
21 марта 2018 в 15:22
А если бы инспектор приехал во время метания утреннего кала или процесса завязывания шнурков? Это тоже нарушит распорядок сборной? Приехали и приехали, нассы и целый день свободен. А усатому нужны помощники, чтобы фишки расставлять на поле.
Палыч82
Палыч82 ответ Валерон (комментарий удален) (раскрыть)
21 марта 2018 в 15:11
Ну может быть найдут что-то блокирующее, типа тормозной жидкости,) Так что пусть проверяют,)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 марта 2018 в 14:50, ред.
Инспектор допинг-контроля со странной для итальянца фамилией Родченков сегодня взял анализы у футболистов сборной России.

Ждём результатов...
drug01
drug01
21 марта 2018 в 13:59
А почему у наших соперников не берут????
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 марта 2018 в 13:17
Хорошо что взяли, но один сотрудник берет допинг пробы это плохо. Могли прислать хотя бы 2-3 чел.
Bars kg
Bars kg
21 марта 2018 в 12:19
И какие пробы забрали у деревьев? Березовый сок?
нечитайло
нечитайло
21 марта 2018 в 11:30
Ни как не успокоятся
Гость
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