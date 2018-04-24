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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.83.65
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

«Ливерпуль» отправил пять мячей в ворота «Ромы»

вчера, 23:36
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» - «Рома» 5:2 (2:0)
Голы: Салах 36, Салах 45+1, Мане 56, Фирмино 61, Фирмино 69 - Джеко 82, Перотти 85 (пенальти).

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум 18), Салах (Ингс 75), Мане, Фирмино (Клаван 90+2).
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Жуан (Перотти 67), Коларов, Де Росси (Гоналон 67), Наингголан, Стротман, Юндер (Шик 46), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Предупреждения: Жуан 26, Александер-Арнольд 39, Ловрен 74, Хендерсон 85, Фасио 88.

Судья: Феликс Брих.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что во втором полуфинале встретятся «Бавария» и «Реал». Первый матч этих команд рассудит голландец Бьорн Куйперс.

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Все комментарии
maliw
maliw ответил Фара Миркасимов
сегодня в 02:30
Фара Миркасимов:
Лучший Роналду 10 игр 15 голов потом Салах 11 игр 10 голов а гном сколька забыл кто та знает??????? 10 игр 6 голов😂😂😂😂😂😂😂
сам спросил сам ответил ...
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
сегодня в 02:25
Что здесь делаеть барсаглори для вас турнир прошлый год закончилься😂😂😂😂😂
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
сегодня в 02:24
Лучший Роналду 10 игр 15 голов потом Салах 11 игр 10 голов а гном сколька забыл кто та знает??????? 10 игр 6 голов😂😂😂😂😂😂😂
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов ответил Beyond Infinity
сегодня в 02:21
3 гол
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Zen-Aku
сегодня в 01:57
Zen-Aku:
Болел Ливерпуля с разгромной победой! Салаху золотой мяч!!! Рому жалко как-то но...()
А сзади еще один несут с эмблемой Спартака!!!
cerruti1881
cerruti1881
сегодня в 01:49
Ощущение, что автор хотел добавить: - безответных
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:46
Игра - класс!!! Но можно сделать вывод: игра еще раз показала почему Ливерпуль не чемпион. Вот не засчитай судья один голик из офсайда и ответный матч превратился бы в проблему для Ливерпуля. Пять легко забили, но два совсем легко пропустили.
Но все же думаю , что Ливерпуль своего не упустит.
Горожане
Горожане
сегодня в 01:42
С победой!
777dimon86
777dimon86 ответил 77rust77
сегодня в 01:31
Откуда там три? Перекладина вначале и всё. С пеналем повезло. А вот у Ливера ещё на пятеру моментов было, один Мане позапорол кучу
Тага Дага
Тага Дага ответил bublikyo
сегодня в 01:27
-5 кубков,с 1956-1960..тогда этот турнир никто всерьёз не принимал.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса ответил bublikyo
сегодня в 01:24
bublikyo:
Еще бы и через год вспоминали бы, как голы с Баварией в 1.4
но не вспоминали бы как в первом матче баварии дали левый пендаль но эти кривоногие им не смогли воспользовать))барсуки на то и барсуки, думать не умеют:)
Тага Дага
Тага Дага ответил Андрей Алькин
сегодня в 01:22
Щенников...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 01:17
Чет жестко!
Beyond Infinity
Beyond Infinity ответил ФанГалактикоса
сегодня в 01:14
А какой гол они забили из офсайда?
Palex
Palex ответил Beyond Infinity
сегодня в 01:14
Beyond Infinity:
А как же Роналду и Месси!)) Это же они установили патент на золотой мяч и бутсу😂😂😂
Их время заканчивается.
bublikyo
bublikyo ответил ФанГалактикоса
сегодня в 01:13
ФанГалактикоса:
двойные стандарты :D забей Реал такой гол как Ливер с оффсайда, барсучары тут сейчас такой срач развели бы, еще и 2 недели бомбили бы
Еще бы и через год вспоминали бы, как голы с Баварией в 1.4
Dudikoff
Dudikoff ответил 77rust77
сегодня в 01:06
77rust77:
Ждём очередной комбэк ,скажу лишь одно Ливерпуль был лучше но счет должен был быть 4-3
Если уж на то пошло, там где-то 8-4 должен был быть)
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 01:04
двойные стандарты :D забей Реал такой гол как Ливер с оффсайда, барсучары тут сейчас такой срач развели бы, еще и 2 недели бомбили бы
la-respect0
la-respect0
сегодня в 00:59
Спасибо Ливерпуль).Я не прогадал, и вы не подвели).Удачи в ответке.Надеюсь не будете смотреть как вас насилуют всю игру,как каталонцы ))
ВааС
ВааС
сегодня в 00:59
Неймар наверное локти кусает())) Салах обошел его в гонке к ЗМ))
ВааС
ВааС
сегодня в 00:58
Фирмино тоже хорош..Эдакий Бензема,с лучшей реализацией..Подыгрывает шикарно)
la-respect0
la-respect0 ответил ФанГалактикоса
сегодня в 00:58
ФанГалактикоса:
бесит как соккеровская школота боготворит Салаха и игнорит Фирминьо, чел между прочим тоже сделал 2 гола и 2 асиста. Я не отрицаю, что Салах феноменально проводит сезон, но Фирминьо тоже хорош. И в Апл и в ЛЧ
Но Салах лучше :D
ВааС
ВааС
сегодня в 00:57
)))
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Jurijs1
сегодня в 00:57
Ну на даже... походу у Арсенала на соккере появился болельщик из США Jurijs1)))

И такое бывает...
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 00:56
бесит как соккеровская школота боготворит Салаха и игнорит Фирминьо, чел между прочим тоже сделал 2 гола и 2 асиста. Я не отрицаю, что Салах феноменально проводит сезон, но Фирминьо тоже хорош. И в Апл и в ЛЧ
alpo mish
alpo mish ответил MALOVAR
сегодня в 00:50
Не думаю на результат матча это не подействует, ошибки судей были, есть и будут разбирать их можно вечно но от этого ничего не изменится.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:50
Заслуженная , убедительная Победа красных! в своем стиле в концовке пропустили, но сыграть в Риме в свой футбол и будет финал!
Beyond Infinity
Beyond Infinity ответил Palex
сегодня в 00:45
А как же Роналду и Месси!)) Это же они установили патент на золотой мяч и бутсу😂😂😂
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Beyond Infinity
сегодня в 00:44
Beyond Infinity:
Здорова!!! Так я здесь новенький, вот после матча с Юве обязательно появлюсь (надеюсь с положительными эмоциями)
Понятно. Будем ждать тебя на ветках Серии А и разумеется великого Интер!.
77rust77
77rust77
сегодня в 00:44
Ждём очередной комбэк ,скажу лишь одно Ливерпуль был лучше но счет должен был быть 4-3
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