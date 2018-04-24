«Ливерпуль» отправил пять мячей в ворота «Ромы»

«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» - «Рома» 5:2 (2:0)
Голы: Салах 36, Салах 45+1, Мане 56, Фирмино 61, Фирмино 69 - Джеко 82, Перотти 85 (пенальти).
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум 18), Салах (Ингс 75), Мане, Фирмино (Клаван 90+2).
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Жуан (Перотти 67), Коларов, Де Росси (Гоналон 67), Наингголан, Стротман, Юндер (Шик 46), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Жуан 26, Александер-Арнольд 39, Ловрен 74, Хендерсон 85, Фасио 88.
Судья: Феликс Брих.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что во втором полуфинале встретятся «Бавария» и «Реал». Первый матч этих команд рассудит голландец Бьорн Куйперс.
Это был настоящий кайф! Не помню, когда в последнее время получал такое удовольствие от футбола, как сегодня)
Салах гений, 2 гола+2 голевые. Энфилд шикарен. Но ничего еще не решено- впереди еще один сложный выезд.
С победой наших и сопереживающих!
YNWA
Это был настоящий кайф! Не помню, когда в последнее время получал такое удовольствие от футбола, как сегодня)
Салах гений, 2 гола+2 голевые. Энфилд шикарен. Но ничего еще не решено- впереди еще один сложный выезд.
С победой наших и сопереживающих!
YNWA
Болел Ливерпуля с разгромной победой! Салаху золотой мяч!!! Рому жалко как-то но...()
Болел Ливерпуля с разгромной победой! Салаху золотой мяч!!! Рому жалко как-то но...()