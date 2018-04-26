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Гаттузо в ближайшее время встретится с руководством «Милана»

сегодня, 14:01

По данным из источника, главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сегодня встретится с руководством клуба. 

Сообщается, что встреча состоится с генеральным директором Марко Фассоне и спортивным директором Массимо Мирабелли. Цель встречи - обсудить стратегию летнего трансферного окна, а также определить задачи на следующий сезон.

Помимо этого, менеджмент хочет узнать причину последних неудач команды. Подопечные Гаттузо в Серии А уже провели серию из пяти матчей без побед.

Напомним, что недавно «Милан» объявил о продлении контракта с Гаттузо.

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Все комментарии
nahan
nahan
сегодня в 15:00
Понятно, что без усиления состава нечего планы строить.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:00
Наладится все в Милане не сомневюсь,но Юве им вряд ли переплюнуть
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:26
Задачи будут наполеоновские, а реалии - бороться за место в Лиге Европы.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 14:10
>>> Обсудить летние трансферы
Звучит многообещающе. Надеюсь, усилять центр, накупив хороших полузащитников.
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