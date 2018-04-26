Гаттузо в ближайшее время встретится с руководством «Милана»

По данным из источника, главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сегодня встретится с руководством клуба.
Сообщается, что встреча состоится с генеральным директором Марко Фассоне и спортивным директором Массимо Мирабелли. Цель встречи - обсудить стратегию летнего трансферного окна, а также определить задачи на следующий сезон.
Помимо этого, менеджмент хочет узнать причину последних неудач команды. Подопечные Гаттузо в Серии А уже провели серию из пяти матчей без побед.
Напомним, что недавно «Милан» объявил о продлении контракта с Гаттузо.
Звучит многообещающе. Надеюсь, усилять центр, накупив хороших полузащитников.
Звучит многообещающе. Надеюсь, усилять центр, накупив хороших полузащитников.