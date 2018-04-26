VAR в Ла Лиге будут использовать в четырех случаях

В матчах Ла Лиги со следующего сезона будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Как сообщила пресс-служба чемпионата Испании, рефери будут прибегать к видеопомощи в четырех случаях:

1) При спорном голе.

2) При спорном пенальти.

3) В случае прямого удаления игрока.

4) В случае, если игрока, нарушившего правила, не удалось сразу определить.