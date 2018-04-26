VAR в Ла Лиге будут использовать в четырех случаях

В матчах Ла Лиги со следующего сезона будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Как сообщила пресс-служба чемпионата Испании, рефери будут прибегать к видеопомощи в четырех случаях:
1) При спорном голе.
2) При спорном пенальти.
3) В случае прямого удаления игрока.
4) В случае, если игрока, нарушившего правила, не удалось сразу определить.
El VAR llegará a #LaLigaSantander la próxima temporada.— LaLiga (@LaLiga) 26 апреля 2018 г.
Repasa cuáles son los supuestos en los que se utilizará el árbitro asistente de vídeo. pic.twitter.com/RCxDKH8WpW
тут Каталонию ждет футбольный кризис,так как их соперников чаще всех удаляют).
Спорные пенки?,ещё минус Каталонии..
если нарушевшего игрока не спалили сразу???
да епта...
Каталония точно отделится от всея...и будет барахтатся под ПСЖ еще 200 лет!)))).
тут Каталонию ждет футбольный кризис,так как их соперников чаще всех удаляют).
Спорные пенки?,ещё минус Каталонии..
если нарушевшего игрока не спалили сразу???
да епта...
Каталония точно отделится от всея...и будет барахтатся под ПСЖ еще 200 лет!)))).
1) играет Барселонала
1) играет Барселонала