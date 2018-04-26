  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Европы
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья3.83.71.9
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.553.12.9

VAR в Ла Лиге будут использовать в четырех случаях

вчера, 22:22

В матчах Ла Лиги со следующего сезона будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Как сообщила пресс-служба чемпионата Испании, рефери будут прибегать к видеопомощи в четырех случаях:

1) При спорном голе.

2) При спорном пенальти.

3) В случае прямого удаления игрока.

4) В случае, если игрока, нарушившего правила, не удалось сразу определить.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Матч «Барселона» - «Реал» будет судить Эрнандес Эрнандес
24 апреля 30
Арбитр Лапочкин признал свою ошибку в эпизоде с Витиньо и Гранквистом
24 апреля 12
Вилков рассудит «Краснодар» и «Локо», а также другие назначения на 28-й тур РФПЛ
24 апреля 43
Арбитр Оливер назначен на финал Кубка Англии
24 апреля 28
Клеман Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Атлетико»
24 апреля 3
Егоров: «У меня к Михаилу Вилкову вопросов по судейству нет»
24 апреля 11
Обсудить
Все комментарии
NOVA
NOVA ответил No problem
сегодня в 00:19
No problem:
Удаление игроков... тут Каталонию ждет футбольный кризис,так как их соперников чаще всех удаляют). Спорные пенки?,ещё минус Каталонии.. если нарушевшего игрока не спалили сразу??? да епта... Каталония точно отделится от всея...и будет барахтатся под ПСЖ еще 200 лет!)))).
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 00:18
    пипец барсукам, они с этим никак не уживутся!!! ну а Реалу наконец-то хоть где-то помощь будет, чтоб потом всякие не вякали: типо судья помогает, типо купили все!!!
    No problem
    No problem
    вчера в 23:41
    Удаление игроков...
    тут Каталонию ждет футбольный кризис,так как их соперников чаще всех удаляют).
    Спорные пенки?,ещё минус Каталонии..
    если нарушевшего игрока не спалили сразу???
    да епта...
    Каталония точно отделится от всея...и будет барахтатся под ПСЖ еще 200 лет!)))).
    ВааС
    ВааС
    вчера в 23:10
      da da da
      da da da
      вчера в 23:04
      жаль что вводят,Реал теперь лет 10-15 без титула ЛаЛиги.
      Nascimento
      Nascimento
      вчера в 23:00
      случаи когда ВАР не используют:
      1) играет Барселонала
      dimagas1
      dimagas1
      вчера в 22:54
      4 пункт не сильно понял.Это кого они там не могут опознать?Это же не морг)))
      Сантус
      Сантус
      вчера в 22:48
      Бредовые пункты.Всегда все будут не довольны:пенальти,удалению...я уже не говорю про опознание и отпечатки пальцев))Дайте каждой команде три раза усомнится в судействе и праве на просмотр.И всё!
      RDeanW
      RDeanW
      вчера в 22:28
      и отдельной строкой поправка: "в случае, если данные пункты касаются фк "барселона", систему var использовать не рекомендуется"
      311
      311
      вчера в 22:26
      5) Если Месси одобрит!)
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100