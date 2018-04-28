Джо Коул: «Хотелось бы, чтобы Конте остался в „Челси“»

Бывший игрок «Челси» Джо Коул выразил надежду, что главный тренер «синих» Антонио Конте останется на своем месте и в следующем сезоне.

«Мне хотелось бы, чтобы Конте остался. Думаю, его высоко ценят футболисты и болельщики. Тем не менее принимать решение будут люди, которые гораздо более информированы, чем я.

Я доверяю руководству „Челси“, потому что по результатам клуба видно, что они принимают верные решения. Уверен, так будет и впредь».

Конте в своем первом сезоне у руля лондонской команды выиграл АПЛ, а сейчас занимает пятое место в таблице, отставая на 5 очков от зоны Лиги чемпионов.

Голый чемпион