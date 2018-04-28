Стадион «Нижний Новгород» после ЧМ-2018 может принять хоккейный матч

И. о. вице-губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил, что стадион «Нижний Новгород» после чемпионата мира по футболу 2018 года может принять хоккейный матч на открытом воздухе с участием местного «Торпедо».

«Стадион после чемпионата мира будет являться центром общеполитической жизни города. У нас много планов, учитывая, что в 2021 году мы будем праздновать 800-летие образования нашего города. Конечно, мы планируем много мероприятий - концертных, выставочных, конгрессных, а также спортивных. Речь идет не только о футболе, так как трансформация арены дает возможность интегрировать любой вид спорта.

Это может быть и „Русская классика“ в хоккее. У нас в городе большой интерес к „Торпедо“, клубу исполнилось 70 лет», - подчеркнул Сватковский.



Бюджеты стадионов. Сколько Россия отдала за арены ЧМ-18?