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Источник: Селихов повредил ахиллово сухожилие и пропустит чемпионат мира

11 мая 2018, 12:39

По информации источника, голкипер «Спартака» и сборной России Александр Селихов получил серьезную травму ахиллова сухожилия и точно не сможет принять участия в чемпионате мира 2018 года.

Когда вратарь успел получить повреждение, не сообщается. Напомним, в последнем поединке РФПЛ «красно-белые» одолели «Ростов», а Селихов отыграл весь матч.

Вероятно, по причине травмы Александр и не был включен в расширенный состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018.

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Все комментарии
Russian_spb
Russian_spb
11 мая 2018 в 17:11, ред.
все 3 игры все равно будет стоять Акинфеев.
Селихов пусть восстанавливается к чемпионату.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
11 мая 2018 в 15:47
У него и так не было шансов сыграть на этом чемпионате.
Ptaha91
Ptaha91
11 мая 2018 в 14:35
Чувство, что игроки уже сами сливаются от позора
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответ старина (комментарий удален) (раскрыть)
11 мая 2018 в 14:12, ред.
Чего ты хочешь от почетного бойца дивизии СС "Коничина" ?
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
11 мая 2018 в 14:10, ред.
Мужик, тебе здоровья, но в раме - лучше б Довбню запрягли...
ДСА
ДСА
11 мая 2018 в 13:20
Акинфеева вряд ли бы вытеснил, лавку бы полировал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 мая 2018 в 13:19
Конечно здоровья парню и выздоровления. Но по большому счету у него не было шансов попасть в сборную на ЧМ-18, т.к. Лунев, Беленов, Гилерме заведомо сильнее провели сезон.
Миша Вилков
Миша Вилков
11 мая 2018 в 13:06
Семеркину здоровья!
kor_toxa
kor_toxa
11 мая 2018 в 13:05
"..а Селихов отстоял весь матч."
Быть может все-таки отыграл?

А так, конечно, здоровья!
makkie
makkie
11 мая 2018 в 12:59
Похоже травма на тренировке.
Очень жаль, здоровья Саше!
С Динамо Ребров((
sir_Alex
sir_Alex
11 мая 2018 в 12:55
Искренне жаль. Здоровья ему!
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