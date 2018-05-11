Источник: Селихов повредил ахиллово сухожилие и пропустит чемпионат мира

По информации источника, голкипер «Спартака» и сборной России Александр Селихов получил серьезную травму ахиллова сухожилия и точно не сможет принять участия в чемпионате мира 2018 года.
Когда вратарь успел получить повреждение, не сообщается. Напомним, в последнем поединке РФПЛ «красно-белые» одолели «Ростов», а Селихов отыграл весь матч.
Вероятно, по причине травмы Александр и не был включен в расширенный состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018.
Селихов пусть восстанавливается к чемпионату.
Селихов пусть восстанавливается к чемпионату.
Быть может все-таки отыграл?
А так, конечно, здоровья!
Быть может все-таки отыграл?
А так, конечно, здоровья!
Очень жаль, здоровья Саше!
С Динамо Ребров((
Очень жаль, здоровья Саше!
С Динамо Ребров((