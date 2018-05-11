Источник: Селихов повредил ахиллово сухожилие и пропустит чемпионат мира

1526031576

11 мая 2018, 12:39

По информации источника, голкипер «Спартака» и сборной России получил серьезную травму ахиллова сухожилия и точно не сможет принять участия в чемпионате мира 2018 года.

Когда вратарь успел получить повреждение, не сообщается. Напомним, в последнем поединке РФПЛ «красно-белые» одолели «Ростов», а Селихов отыграл весь матч.

Вероятно, по причине травмы Александр и не был включен в расширенный состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018.