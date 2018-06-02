Роналду просит у «Реала» зарплату больше 1 миллиона фунтов в неделю

Стали известны некоторые подробности того, какие условия выдвинул Криштиану Роналду «Реалу» по новому соглашению. Португалец просит у руководства мадридского клуба новый контракт с заработной платой в 1,35 миллиона фунтов стерлингов в неделю.
Зарплата в 1,35 миллиона фунтов стерлингов сделала бы Роналду самым высокооплачиваемым футболистом Европы. На данный момент португалец зарабатывает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Для сравнения, лидер атак «Барселоны» Лионель Месси получает в неделю 673 тысячи фунтов стерлингов в неделю.
Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть «Реал» еще до финала Лиги чемпионов.
М. Булгаков
А Реал те кто причастен к его триумфу в этот период........Роналду и Зидан....
Жаль....неплохие 3 года выдали.....
М. Булгаков
А Реал те кто причастен к его триумфу в этот период........Роналду и Зидан....
Жаль....неплохие 3 года выдали.....
Самое главное, вы поняли, что у каждого есть своё мнение и своё право выражать это мнение, а не "бегать" и доказывать обратное.
Открою небольшой секрет, да и не секрет это в общем, тут всерьёз мало с кем можно поговорить, так, что с моей стороны больше юмора, но как говориться "в каждой шутки есть только доля шутки"!
Самое главное, вы поняли, что у каждого есть своё мнение и своё право выражать это мнение, а не "бегать" и доказывать обратное.
Открою небольшой секрет, да и не секрет это в общем, тут всерьёз мало с кем можно поговорить, так, что с моей стороны больше юмора, но как говориться "в каждой шутки есть только доля шутки"!
Кроме Месси есть ещё кто-нибудь, кто получает больше? Если нет, то зачем просить почти в ~2.5 раза больше зарплату, чтобы быть "самым высокооплачиваемым"?
Кроме Месси есть ещё кто-нибудь, кто получает больше? Если нет, то зачем просить почти в ~2.5 раза больше зарплату, чтобы быть "самым высокооплачиваемым"?
Вчера 22:20
ответ пользователю Absinthe3 (раскрыть)
Просто он полжизни в бронежилете и каске ходит))
AdamsonM
Сегодня 01:12
ответ пользователю kiendjin (раскрыть)
Ты пол жизни в каске и в бронежилете
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как говориться найдите отличия! Зато всегда объясняет, что у всех клонов много, а у него нету их вообще!
Вчера 22:20
ответ пользователю Absinthe3 (раскрыть)
Просто он полжизни в бронежилете и каске ходит))
AdamsonM
Сегодня 01:12
ответ пользователю kiendjin (раскрыть)
Ты пол жизни в каске и в бронежилете
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как говориться найдите отличия! Зато всегда объясняет, что у всех клонов много, а у него нету их вообще!