Роналду просит у «Реала» зарплату больше 1 миллиона фунтов в неделю

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02 июня 2018, 18:53

Стали известны некоторые подробности того, какие условия выдвинул «Реалу» по новому соглашению. Португалец просит у руководства мадридского клуба новый контракт с заработной платой в 1,35 миллиона фунтов стерлингов в неделю.

Зарплата в 1,35 миллиона фунтов стерлингов сделала бы Роналду самым высокооплачиваемым футболистом Европы. На данный момент португалец зарабатывает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Для сравнения, лидер атак «Барселоны» Лионель Месси получает в неделю 673 тысячи фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть «Реал» еще до финала Лиги чемпионов.