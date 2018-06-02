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Роналду просит у «Реала» зарплату больше 1 миллиона фунтов в неделю

02 июня 2018, 18:53

Стали известны некоторые подробности того, какие условия выдвинул Криштиану Роналду «Реалу» по новому соглашению. Португалец просит у руководства мадридского клуба новый контракт с заработной платой в 1,35 миллиона фунтов стерлингов в неделю.

Зарплата в 1,35 миллиона фунтов стерлингов сделала бы Роналду самым высокооплачиваемым футболистом Европы. На данный момент португалец зарабатывает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Для сравнения, лидер атак «Барселоны» Лионель Месси получает в неделю 673 тысячи фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть «Реал» еще до финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
03 июня 2018 в 09:37
Тут можно сказать только одно: вконец оборзел.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
03 июня 2018 в 09:18
Мое мнение Роналду не будут платить таких денег
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 июня 2018 в 09:14
"...Москвичей испортил квартирный вопрос..."
М. Булгаков

А Реал те кто причастен к его триумфу в этот период........Роналду и Зидан....

Жаль....неплохие 3 года выдали.....
kinderpingui
kinderpingui
03 июня 2018 в 08:49
Жадность фраера погубит...
ABir
ABir
03 июня 2018 в 08:21
Не РЕАЛьные суммы даже для Реала! РЕАЛьно у некоторых звёзд уже крышняк едет!
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
03 июня 2018 в 05:30
Может лучше сразу в минуту?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
03 июня 2018 в 04:18
Вахаха, старый совсем попутал )))
амурец
амурец
03 июня 2018 в 02:16
Если есть возможность пусть платят такую зарплату, а если нет, то тогда нет, в любом случае интересы клуба должны быть выше
Байкал-38
Байкал-38 ответ Russiаnhammer (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2018 в 23:23
Какая?
sir_Alex
sir_Alex
02 июня 2018 в 23:04
Байкал-38 негодуэ!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
02 июня 2018 в 22:07
Офигеть)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Russiаnhammer (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2018 в 22:00, ред.
Так я и не спорю, а просто грамотно указываю им их место, а спорить об его ориентации смысла вообще нет и так всё ясно. Вот только каково им быть поклонниками такого "чуда природы", но это уже их проблемы.
павел2112
павел2112
02 июня 2018 в 21:57
Старый Кристинка для футбола уже. Ну год ну 2 масимум и все. Молодых таких нет и не будет ни когда. Жаль но эпоха Рональдо подходит к концу
Байкал-38
Байкал-38 ответ mangoх12 (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2018 в 21:56
Да я уже давно заметил, поэтому и отправляю их в игнор, так как просто он не приятен мне как собеседник!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Gelious (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2018 в 21:53
Из всего написанного, только последнее предложение по делу, а остальное зачем писал, я так и не понял! А задавать вопрос, зачем я это читаю, значит противоречить самому себе, ведь вы тоже это читаете.
Самое главное, вы поняли, что у каждого есть своё мнение и своё право выражать это мнение, а не "бегать" и доказывать обратное.
Открою небольшой секрет, да и не секрет это в общем, тут всерьёз мало с кем можно поговорить, так, что с моей стороны больше юмора, но как говориться "в каждой шутки есть только доля шутки"!
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответ Recovery (раскрыть)
02 июня 2018 в 21:47
Сразу понятно человек не понимает футбол
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответ Байкал-38 (раскрыть)
02 июня 2018 в 21:36
Он не обарзел а делает все правильно,ему обещали новый контракт как мы знаем 30 млн долларов в год,а это отличаеться ныне требуемое Роналду в итоге тишина это не уважение топу футболисту,тут дело принципа и политический ход.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Gelious (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2018 в 21:28
Данная информация выкладывается на соккере! Так вот задай сам себе этот вопрос, сам на него ответь, а ко мне с такими вопросами не приставай!
Recovery
Recovery
02 июня 2018 в 21:09
Вот бы мне кто-нибудь платил полтора ляма за то, чтобы я замыкал в пустые)))))))))). Мечта, а не работа
Байкал-38
Байкал-38 ответ abramjan (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2018 в 20:57
Да с ним и так давно всё ясно, тем более сам признался.
mphuZ
mphuZ
02 июня 2018 в 20:54
Что-то СМИ опять придумывают..

Кроме Месси есть ещё кто-нибудь, кто получает больше? Если нет, то зачем просить почти в ~2.5 раза больше зарплату, чтобы быть "самым высокооплачиваемым"?
grafff
grafff
02 июня 2018 в 20:53
Всё, прямая дорога в Китай!!!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ abramjan (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2018 в 20:44
Ты о чём? с таким вопросами не ко мне я по другой теме!
iBragim2102
iBragim2102
02 июня 2018 в 20:40
Видимо он хочет чтобы его поскорее отпустили в Енисей.
Байкал-38
Байкал-38 ответ bublikyo (раскрыть)
02 июня 2018 в 20:40
Ну про гарем голых мулаток ты конечно загнул, он не такой, он не может или точнее не хочет такое пожелать! Вот если только марокканских.......
SkiNheD
SkiNheD
02 июня 2018 в 20:38
Чет Рона бамбануло и причем не по детски.
bublikyo
bublikyo
02 июня 2018 в 20:32
А давайте напишем, что он захотел себе гарем голых мулаток и личное зеркало прямо на поле Сантьяго Бернабеу, что уж мелочиться.
ДАША Д
ДАША Д
02 июня 2018 в 20:29
Ладно бы 10-20 процентов, а тут почти 400 !
Байкал-38
Байкал-38 ответ Russiаnhammer (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2018 в 20:29, ред.
Казанский
Вчера 22:20
ответ пользователю Absinthe3 (раскрыть)
Просто он полжизни в бронежилете и каске ходит))

AdamsonM
Сегодня 01:12
ответ пользователю kiendjin (раскрыть)
Ты пол жизни в каске и в бронежилете
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Как говориться найдите отличия! Зато всегда объясняет, что у всех клонов много, а у него нету их вообще!
valt134
valt134
02 июня 2018 в 20:15
Совсем педика накрыло.
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