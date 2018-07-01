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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.574.146.32
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ДанияДания1.883.45.31

Карпин: «Я ставлю 60 на 40 в пользу Испании, так как считаю эту команду более сильной»

сегодня, 11:49
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил шансы сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 против команды Испании. 

«Я ставлю 60 на 40 в пользу Испании, так как считаю эту команду более сильной. Испанцы привыкли играть такие важные матчи. Однако нельзя предсказать, что может произойти на поле за 90 минут. Вы можете всю игру доминировать, но в итоге пропустить гол после одной контратаки.

Как далеко Россия сможет зайти в случае победы? Далеко, если учитывать турнирную сетку». 

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Алан Дзагоев выйдет на поле в матче сборных Испании и России.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 13:09
рюмки и стоконы тащи)
10 seconds to stars
10 seconds to stars
сегодня в 12:33
Что он бухал? Там в лучшем случаи для России 90 на 10 в пользу Испании
ДСА
ДСА
сегодня в 12:21
Шансы почти равны.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:12
Верим в нашу Сборную. Достойный футбол и будет достойный результат.
mat73
mat73
сегодня в 12:11
Я наверное буду в этих 40% верящих и надеящихся! )))
311
311
сегодня в 11:59
Валера - оптимист! Верим!)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:51
70 на 30 Гыгыгы
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