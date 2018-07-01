Карпин: «Я ставлю 60 на 40 в пользу Испании, так как считаю эту команду более сильной»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил шансы сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 против команды Испании.



«Я ставлю 60 на 40 в пользу Испании, так как считаю эту команду более сильной. Испанцы привыкли играть такие важные матчи. Однако нельзя предсказать, что может произойти на поле за 90 минут. Вы можете всю игру доминировать, но в итоге пропустить гол после одной контратаки.



Как далеко Россия сможет зайти в случае победы? Далеко, если учитывать турнирную сетку».



Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Алан Дзагоев выйдет на поле в матче сборных Испании и России.