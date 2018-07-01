Сборная России обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. В 1/8 финала турнира россияне в серии послематчевых пенальти одержали победу над командой Испании.
Москва, стадион «Лужники»
Испания - Россия 1:1 (1:1, по пенальти 3:4)
Голы: Игнашевич 12 (автогол) - Дзюба 41 (пенальти)
Пенальти: Иньеста - 1:0, Смолов - 1:1, Пике - 2:1, Игнашевич - 2:2, Коке - 2:2 (вратарь), Головин - 2:3, Рамос - 3:3, Черышев - 3:4, Аспас - 3:4 (вратарь)
Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль 70), Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио (Родриго 104), Иско, Сильва (Иньеста 67), Диего Коста (Аспас 80)
Главный тренер: Йерро Фернандо.
Россия: Акинфеев, Марио Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Кузяев (Ерохин 97), Самедов (Черышев 61), Головин, Жирков (Гранат 46), Дзюба (Смолов 65)
Главный тренер: Черчесов Станислав.
Предупреждения: Пике 40, Кутепов 54, Зобнин 71
Судья: Куйперс Бьорн.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
РОСССИИИЯЯЯ !!!ВВВПЕРРРЕЕЕДДДД!!!!
РОСССИИИЯЯЯ !!!ВВВПЕРРРЕЕЕДДДД!!!!