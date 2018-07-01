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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет первый тайм, 17’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Сборная России обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

сегодня, 19:41
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. В 1/8 финала турнира россияне в серии послематчевых пенальти одержали победу над командой Испании.

Москва, стадион «Лужники»

Испания - Россия 1:1 (1:1, по пенальти 3:4)
Голы: Игнашевич 12 (автогол) - Дзюба 41 (пенальти)

Пенальти: Иньеста - 1:0, Смолов - 1:1, Пике - 2:1, Игнашевич - 2:2, Коке - 2:2 (вратарь), Головин - 2:3, Рамос - 3:3, Черышев - 3:4, Аспас - 3:4 (вратарь)

Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль 70), Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио (Родриго 104), Иско, Сильва (Иньеста 67), Диего Коста (Аспас 80)
Главный тренер: Йерро Фернандо.

Россия: Акинфеев, Марио Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Кузяев (Ерохин 97), Самедов (Черышев 61), Головин, Жирков (Гранат 46), Дзюба (Смолов 65)
Главный тренер: Черчесов Станислав.

Предупреждения: Пике 40, Кутепов 54, Зобнин 71

Судья: Куйперс Бьорн.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

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Все комментарии
bonek
bonek ответил Dominators
сегодня в 21:17
Dominators:
Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить. Ф. И. Тютчев
ага..умом россию не понять,
аршином общим не измерить,
член на стене нарисовать,
скажи икона--будут верить!!!
ekliziast
ekliziast ответил Dominators
сегодня в 21:16
Dominators:
Группа , где играли Испания и Португалия , в полном составе едет домой .
Это ответ на то , что Сауды и Египет самый отстой.
ekliziast
ekliziast ответил cska1948
сегодня в 21:14
cska1948:
А что вы скажете про пенальти. который Месс не забил? По вашему тоже мутный? И ещё, вы все двадцать лет смотрели на пенальти в исполнении испанцев на ЧМ после игры, длиной в 120 минут? Это что за ЧМ, который играется ежегодно и где испанцы после 120 минут игры постоянно бьют пенальти?
Не отвечай , когда пишут всякую хрень , это провокаторы из незалежной.
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 21:13
БРАВО!!!!! У МЕНЯ ЧУТЬ ИНФАРКТ НА ПЕНАЛЬТИ НЕ СЛУЧИЛСЯ!!!
СПАСИБО ПАРНЯМИ ЗА ЭТО!
iNels
iNels ответил ekliziast
сегодня в 21:13
ekliziast:
Потому и написал , что это клиника , врач бессилен.
ну раз у тебя южная корея - гранд футбола только потому, что выбила игроков баварии и прочих действующих чемпионов мира, то да, ты в футболе - эксперт)
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответил spartach n1
сегодня в 21:13
spartach n1:
Сегодня космос
Ногу забыл пририсовать)))))
Dominators
Dominators
сегодня в 21:12
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Ф. И. Тютчев
spartach n1
spartach n1 ответил RIR68
сегодня в 21:12
RIR68:
ноги слабо нарисовать?)))
Вот когда ещё так сыграет подрисую ))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 21:12
Россия сойдет с ума после этого
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
сегодня в 21:12
я одно не пойму, почему вы не верите, что россия уже одной ногой в полуфинале? и хорваты и датчане не обладают достаточным опытом для полуфинала, а у россии есть автобус (для "академиков" как видим годный), домашние стены + серия пенальти, это вряд ли прокатит в полуфинале, а в 1/4 - вполне
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:11
Сборная России обыграла Испанию и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком этого матча.
Sem25
Sem25 ответил Dynamo_UA
сегодня в 21:11
Dynamo_UA:
Там тогда на кон будет поставлен северный поток 2..хотите в полуфинал?давайте разрешение..
От Дании реализация этого проекта не зависит от слова:"Совсем". Не дадут разрешение - через нейтральные воды трубопровод будет проложен.
Второе. В ЕС в этой трубе заинтересованы не меньше чем с России. Это только у.о. не понимает.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 21:11
Суперрезультат. Браво Игорь, браво Дзюбиньо.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 21:11
Это сказка... Особенно впечатляет преображение Кутепова.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 21:11
Отлично, ребята вы лучшие. Мы с сыном плакали, это было круто. Спасибо.
60spartak na cska
60spartak na cska ответил Ген Геныч
сегодня в 21:10
Ген Геныч:
Ну датчане хорватов купили-вон уже 1-0 повели!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))
1-1
RIR68
RIR68 ответил spartach n1
сегодня в 21:10
spartach n1:
Сегодня космос
ноги слабо нарисовать?)))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 21:10
Да уж, Россию с победой
60spartak na cska
60spartak na cska ответил EvgenyS
сегодня в 21:10
EvgenyS:
УРАААА!!! Мы первые!!! Ты всё ещё против Канифея?
ПРОТИВ АКИНФЕЕВА ЛЮДИ НЕ ПОНИМАЮЩИЕ В ФУТБОЛЕ!АКИНФЕЕВ-ВРАТАРЬ НОМЕР ОДИН И ЭТО НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ!Я НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ ЭТО ГОВОРИЛ!И В ТОМ ЧТО Я ЗА СПАРТАК ВСЮ ЖИЗНЬ !!!ВСЕ РАВНО АКИНФЕЕВ-ЛУЧШИЙ!!!
ekliziast
ekliziast ответил iNels
сегодня в 21:10
iNels:
когда ты поймешь, что в футбол играют не имена, ты начнешь хоть чуток разбираться в футболе. удачи)
Потому и написал , что это клиника , врач бессилен.
Dominators
Dominators
сегодня в 21:09
Группа , где играли Испания и Португалия , в полном составе едет домой .
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:09
Заслуженная победа России, ну и Игорек в очередной раз посрамил диванных экспертов!)))
VG In Rock
VG In Rock
сегодня в 21:08
тут выношу предложение: те, кто был против Игоря, кто гнобил его все эти 4 года... - всем стать на колени, и покаяться!... и стоять - до завтрашнего утра (или - до 7 -числа)))). Ура, сборная, ура, Игорь Акинфеев!
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 21:07
Проход в четвертьфинал - это уже очень большой результат, не зависимо от того, как сборная России сыграет дальше, можно заключить, что турнир она провела по игре и результату успешно. Испания сегодня откровенно разочаровала, играла на уровне какой-то средней-посредственной европейской сборной, катала мяч, тянула резину, не было огня, мотивации к победе любой ценой, мега активных отрезков. Их владение практически ничего им не дало, поскольку атаковали они вяло, кроме отдельных неплохих отрезков. С другой стороны, Испания с трудом победила Иран (там по игре была скорее ничья), еле-еле получила 1 очко с Марокко, в общем, вышли со скрипом даже из такой не самой сильной группы. Интересный момент, посмотрев этот матч я подумал, что с Ираном как раз играть было бы сложнее России - они способны лучше реализовывать моменты и удерживать счёт. Да и с Португалией, учитывая более оборонительную специфику их игры. В общем, Испания добавилась к списку топ-сборных ЧМ-2018, которые меня сильно разочаровали как по игре, так и по результату: Германия, Аргентина, Испания.
van pedro
van pedro
сегодня в 21:07
Матч ТВ сошёл с ума, где трансляция !!!!!!!!?????
iNels
iNels ответил ekliziast
сегодня в 21:07
ekliziast:
Не пиши глупости. В Испании игроки Реала и Барселоны , обладатели ЛЧ.Очень жаль , что некоторые этого не понимают.Врач здесь не поможет.
когда ты поймешь, что в футбол играют не имена, ты начнешь хоть чуток разбираться в футболе. удачи)
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 21:07
Черчесов: это последняя игра Жиркова, а мля когда будет последняя игра Самедова, ответь усач
spartach n1
spartach n1 ответил EvgenyS
сегодня в 21:07
EvgenyS:
УРАААА!!! Мы первые!!! Ты всё ещё против Канифея?
Сегодня космос

ekliziast
ekliziast ответил iNels
сегодня в 21:06
iNels:
господи, я понимаю, что эмоции многими из вас завладели, но голову хоть иногда включайте. сравнивают испанию образца 4 лет доминации в мировом футболе (2 евро и чм) и испанию уровня анжи, которая слила бездарно уже третий подряд турнир. грязь на стаса? он 2 года тасовал состав и игнорил одних из главных героев в лице дзюбы и черышева, которые вообще на поле с саудовцами вышли по стечению обстоятельств. тоже гений черчесова? да, автобус он наладил, игра в обороне у нас отменная (0 пропущено с игры на этом чемпионате), но со стандартами у наших ворот полный атас, да и командная игра хромает (2 передачи, третья - сопернику). радуемся, празднуем, но голову не выключайте!
Не пиши глупости. В Испании игроки Реала и Барселоны , обладатели ЛЧ.Очень жаль , что некоторые этого не понимают.Врач здесь не поможет.
EvgenyS
EvgenyS ответил spartach n1
сегодня в 21:06
spartach n1:
УРАААА!!! Мы первые!!!

Ты всё ещё против Канифея?
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