«Локомотив» намекнул на трансфер Смолова

«Локомотив» намекнул на грядущий трансфер нападающего «Краснодара». В Instagram московского клуба опубликовано видео, в котором виды города Краснодара чередовались с надписью «ЦФ» (центрфорвард). Скорее всего, речь идет о Федоре Смолове, за которого «Локо» готов был выложить порядка 10 млн евро.
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А сколько Зенит напокупал игроков, да ещё за большие деньги? Вот у Зенита дилемма, вот это да, выгоняют игроков, а они уходить не хотят, даже готовы в глубоком запасе сидеть, так как знают, такой зарплаты им нигде никогда платить не будет!
Я нормально отношусь к Зениту, но троллить руководство Локо болелам Зенита, это как то насмехательство над своим же клубом!
А сколько Зенит напокупал игроков, да ещё за большие деньги? Вот у Зенита дилемма, вот это да, выгоняют игроков, а они уходить не хотят, даже готовы в глубоком запасе сидеть, так как знают, такой зарплаты им нигде никогда платить не будет!
Я нормально отношусь к Зениту, но троллить руководство Локо болелам Зенита, это как то насмехательство над своим же клубом!
Усилиться или купить Смолова.....
Усилиться или купить Смолова.....
А вот Москва ...))
А вот Москва ...))