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«Локомотив» намекнул на трансфер Смолова

08 августа 2018, 20:23

«Локомотив» намекнул на грядущий трансфер нападающего «Краснодара». В Instagram московского клуба опубликовано видео, в котором виды города Краснодара чередовались с надписью «ЦФ» (центрфорвард). Скорее всего, речь идет о Федоре Смолове, за которого «Локо» готов был выложить порядка 10 млн евро.

 

#ктожеон?

Публикация от 🏆🏆🏆 «Локомотив» – ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv)

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Все комментарии
kamelot
kamelot
09 августа 2018 в 10:20
Шпалыч об шпалу что ли ударился, зачем ему этот жалкий фигляр.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 августа 2018 в 10:06
Вот только не Вам об этом писать! Да Смолов был не в форме на ЧМ, перегорел, а до этого провёл несколько отличных сезонов!
А сколько Зенит напокупал игроков, да ещё за большие деньги? Вот у Зенита дилемма, вот это да, выгоняют игроков, а они уходить не хотят, даже готовы в глубоком запасе сидеть, так как знают, такой зарплаты им нигде никогда платить не будет!
Я нормально отношусь к Зениту, но троллить руководство Локо болелам Зенита, это как то насмехательство над своим же клубом!
самуил кац 1
самуил кац 1 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
09 августа 2018 в 09:52
А о ком речь, если не секрет ? Я о " зряплате" в 3 млн.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 августа 2018 в 07:57
У бомжей эта дилемма звучит несколько иначе - усилиться, или купить двадцать человек , называющих себя футболистами ( один Заболотный чего стоит) !
амурец
амурец
09 августа 2018 в 05:01
10 млн.? явная переплата за Смолова
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 августа 2018 в 01:27
Надоела уже эта дилемма руководства Локомотива.......
Усилиться или купить Смолова.....
311
311
09 августа 2018 в 01:18
К концу переговоров запустят Смородскую, под угрозой изнасилования сторгуется на кэшбэк!)
Samuelsen
Samuelsen ответ Иван Пойлов (раскрыть)
08 августа 2018 в 22:34
https://www.soccer.ru/news/1062512.shtml
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
08 августа 2018 в 22:20
Я думаю Смолов тоже в локо будет намекать на игру....
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответ Serg_Diamond (раскрыть)
08 августа 2018 в 22:15
на какой ещё работе)) пинать мяч) плюс ни одной игры не сыграл и уже на 3-ей тренировке выбыл, это как вообще?!)
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Иван Пойлов (раскрыть)
08 августа 2018 в 22:11
Когда человек получает травму на работе - это не новость, новость - это когда человек, ничего не делая, вдруг получает зряплату 3 млн евро в год и диким хохотом смеется с тех, кто считает его неудачником)))
13 RUS
13 RUS
08 августа 2018 в 22:07
Да ну его на
toshkanchik07
toshkanchik07
08 августа 2018 в 22:07
Пацаны, расходимся. На кадрах еще и Бразилия - речь об Ари
Serg_Diamond
Serg_Diamond
08 августа 2018 в 22:06
10 млн индийских рупей - слишком много за почитателя спорткаров, нарушающего правила дорожного движения!
ermak6848
ermak6848
08 августа 2018 в 22:01
а успеет ли на последний дизель наш Федя...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
08 августа 2018 в 22:01
Намекатели).
Брулин
Брулин
08 августа 2018 в 21:45
Улицы Краснодара слишком узкие для гонок.

А вот Москва ...))
scikuni
scikuni ответ Трезвый повар (раскрыть)
08 августа 2018 в 21:29
ниче с госклуба надо как следует снять, это за ари арендованного но не купленного
Трезвый повар
Трезвый повар
08 августа 2018 в 21:21
Надеюсь руководство Локо одумается и не станет переплачивать за Смолова в 2 раза
Иван Пойлов
Иван Пойлов
08 августа 2018 в 21:17
А где новость то что Головин в Монако получил травму и передвигается на костылях и выбыл где -то на месяц???
Killabyte
Killabyte
08 августа 2018 в 20:41
Да чтоб вас..столько вариантов было хороших а они этого чучела подписывают
EAGinLE
EAGinLE
08 августа 2018 в 20:29
Все всё знают , но воду мутят .
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