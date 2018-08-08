«Локомотив» намекнул на трансфер Смолова

1533749023

08 августа 2018, 20:23

«Локомотив» намекнул на грядущий трансфер нападающего «Краснодара». В Instagram московского клуба опубликовано видео, в котором виды города Краснодара чередовались с надписью «ЦФ» (центрфорвард). Скорее всего, речь идет о , за которого «Локо» готов был выложить порядка 10 млн евро.