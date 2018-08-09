Мещеряков — о Смолове: «Нас условия контракта полностью удовлетворяют»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что условия соглашения с нападающим полностью устраивают московский клуб.

Мы детали контрактов никогда не объявляем, так как это касается взаимодействия между клубом и игроком. Нас условия контракта полностью удовлетворяют, мы рады, что Федор в первую очередь рассматривает возможность играть и приносить клубу пользу.

Традиционно переговоры всегда бывают непростыми, но если игроки и их представители прежде всего думают о футболе и настрое на определенные результаты, то всегда удается договориться.