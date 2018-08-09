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Мещеряков — о Смолове: «Нас условия контракта полностью удовлетворяют»

09 августа 2018, 13:34

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что условия соглашения с нападающим Федором Смоловым полностью устраивают московский клуб. 

Мы детали контрактов никогда не объявляем, так как это касается взаимодействия между клубом и игроком. Нас условия контракта полностью удовлетворяют, мы рады, что Федор в первую очередь рассматривает возможность играть и приносить клубу пользу.

Традиционно переговоры всегда бывают непростыми, но если игроки и их представители прежде всего думают о футболе и настрое на определенные результаты, то всегда удается договориться.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
09 августа 2018 в 15:07
Еще бы не удовлетворяли, все бабки идут с госказны...
КЭТиК
КЭТиК
09 августа 2018 в 13:43
Посмотрим что через годик будут петь.
Antonchik
Antonchik
09 августа 2018 в 13:40
А как же нет денег?
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