Чаушич, Марин и Боаки перешли в «Црвену Звезду»

сегодня, 04:29

Сербская «Црвена Звезда» усилила состав тремя футболистами. Команду «красно-белых» пополнили полузащитник Горан Чаушич («Арсенал» Тула), вингер Марко Марин («Олимпиакос») и нападающий Ричмонд Боаки («Цзянсу Сунин»).

26-летний Чаушич подписал с клубом трёхлетнее соглашение. Контракт Марина рассчитан до лета 2020 года с опцией продления ещё на один сезон. Боаки, уже выступавший за «Црвену», подписал контракт на 2.5 сезона.

Напомним, «Црвена Звезда» впервые с 1991 года вышла в групповой раунд Лиги чемпионов, где сербской команде, по результатам жеребьёвки, будут противостоять «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Ливерпуль».