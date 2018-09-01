Чаушич, Марин и Боаки перешли в «Црвену Звезду»

Сербская «Црвена Звезда» усилила состав тремя футболистами. Команду «красно-белых» пополнили полузащитник Горан Чаушич («Арсенал» Тула), вингер Марко Марин («Олимпиакос») и нападающий Ричмонд Боаки («Цзянсу Сунин»).
26-летний Чаушич подписал с клубом трёхлетнее соглашение. Контракт Марина рассчитан до лета 2020 года с опцией продления ещё на один сезон. Боаки, уже выступавший за «Црвену», подписал контракт на 2.5 сезона.
Напомним, «Црвена Звезда» впервые с 1991 года вышла в групповой раунд Лиги чемпионов, где сербской команде, по результатам жеребьёвки, будут противостоять «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Ливерпуль».
Kakav finiš prelaznog roka, Goran Čaušić je stigao u Crvenu zvezdu#fkcz pic.twitter.com/g4JGjnIgDQ— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 31 августа 2018 г.