Гаттузо: «Не могу утверждать, что для „Милана“ настал переломный момент»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) во втором для «россонери» матче чемпионата Италии.

Это была только вторая игра, но меня уже спрашивают о переломном моменте для «Милана». У нас были огромные сожаления относительно поражения в матче с «Наполи», но в сегодняшнем первом тайме мы выглядели ещё лучше, чем тогда.

Четыре или пять команд чемпионата Италии, включая нас, серьёзно укрепились, но я не могу говорить о каком-то переломном моменте после двух матчей. Я осознаю, что во многих аспектах нам только предстоит стать командой.

Мы не можем думать, что будем контролировать игру в матче с любым соперником, но мы должны как можно больше играть с мячом, это важно.

У «Ромы» много достоинств. А наша проблема по-прежнему заключается в том, что при обороне мы садимся слишком глубоко, а также начинаем паниковать под прессингом соперника. А когда защитники паникуют, это негативно отражается на всей команде.

Патрик [Кутроне] – игрок, которого мы все очень любим. Сейчас у него мало игрового времени, но вскоре у «Милана» будет по несколько матчей в неделю, и места на поле найдётся всем.