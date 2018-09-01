Ди Франческо: «Ошибка Де Росси дорого обошлась „Роме“»

Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в третьем туре чемпионата Италии.

Первый тайм мы провалили. «Милан» был явно лучше нас в первые 45 минут.

После перерыва нам удалось изменить ситуацию и вернуться в игру. Жаль, что мы пропустили этот поздний гол. Ведь он произошёл из-за неверно принятого решения. Ошибки являются неотъемлемой частью игры, но обидно, когда они случаются прямо в концовке.

Даниэле [Де Росси] задержался, а должен был продвинуться вперёд и оставить двух игроков «Милана» в офсайде. Мы потеряли концентрацию и дорого за это поплатились.

Текущая проблема «Ромы» в том, что мы не так надёжно играем в обороне, как раньше. Как следствие, стали пропускать чаще. Мы принимаем недостаточно верные решения.