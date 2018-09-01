Моуриньо: «Надеюсь, что скоро мы увидим другого Санчеса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о физической форме нападающего Алексиса Санчеса.

Надеюсь, что скоро мы увидим другого Санчеса. Он провел хорошее межсезонье, а также неплохо начал сезон. Предсезонная подготовка была сложной для команды, но Алексис хорошо себя проявил.

Накануне матча с «Тоттенхэмом» у него была небольшая травма, из-за которой он не вышел в стартовом составе, но я дал ему поиграть во втором тайме.

Он не собирается ехать со сборной на два товарищеских матча с Японией и Южной Кореей, что является хорошей новостью для нас, так как впереди нас ждет тяжелый график.