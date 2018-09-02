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Тухель поддержал получившего удаление Мбаппе

сегодня, 09:41
НимЛоготип футбольный клуб Ним2 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель выступил в поддержку Килиана Мбаппе. В концовке матча против «Нима» (4:2) форвард толкнул своего соперника за то, что тот жестко ударил его по ногам. Затем Мбаппе увидел перед собой красную карточку, но не стал извиняться за свой поступок впоследствии.

Это был ужасный фол. Килиан отреагировал эмоционально. Ему еще повезло, что не получил серьезную травму. 

Я хочу, чтобы Мбаппе сохранял самообладание в подобных матчах и в подобной атмосфере, но это непросто. Он никого не бил, просто толкнул. Печально, что так вышло, но я не злюсь.

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 11:32
Cules2013:
Ой, ладно, начинается... Мбаппе уже на ЧМ показал первые чёткие признаки звёздной болезни, а теперь только это подтвердил. Тренер не прав, что поддержал абсолютно неспортивное поведение своего игрока, тем самым давая ему зелёный свет делать так и впредь. Собственно, это Мбаппе и сказал во вью, что повторил бы свой поступок ещё раз, будь такая возможность. Фол был жёсткий, но ничего такого, чтобы вот так бурно реагировать. Кто видел эпизод, поймёт, особенно мне понравилось, как Мбаппе сделал 15 кувырков, а потом за 1 секунду поднялся и пошёл выяснять отношения. Это Неймар на него так действует? Новым Роналду или Марадоной себя почувствовал? Как бы не доигрался, как тот же Неймар, что уже карьеру себе испортил своими загонами.
пацану 19 лет, а на него столько славы свалилось, тут невозможно не словить звезду, а Мбаппе все равно ведет себя адекватно. Один раз не удержался - так его во французском колхозе каждый матч по ногам отоваривают, сколько можно терпеть
Cules2013
Cules2013
сегодня в 10:07
Ой, ладно, начинается... Мбаппе уже на ЧМ показал первые чёткие признаки звёздной болезни, а теперь только это подтвердил. Тренер не прав, что поддержал абсолютно неспортивное поведение своего игрока, тем самым давая ему зелёный свет делать так и впредь. Собственно, это Мбаппе и сказал во вью, что повторил бы свой поступок ещё раз, будь такая возможность. Фол был жёсткий, но ничего такого, чтобы вот так бурно реагировать. Кто видел эпизод, поймёт, особенно мне понравилось, как Мбаппе сделал 15 кувырков, а потом за 1 секунду поднялся и пошёл выяснять отношения. Это Неймар на него так действует? Новым Роналду или Марадоной себя почувствовал? Как бы не доигрался, как тот же Неймар, что уже карьеру себе испортил своими загонами.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:45
Нужно было судью ,за такое судейство!
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