Тухель поддержал получившего удаление Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель выступил в поддержку Килиана Мбаппе. В концовке матча против «Нима» (4:2) форвард толкнул своего соперника за то, что тот жестко ударил его по ногам. Затем Мбаппе увидел перед собой красную карточку, но не стал извиняться за свой поступок впоследствии.

Это был ужасный фол. Килиан отреагировал эмоционально. Ему еще повезло, что не получил серьезную травму.

Я хочу, чтобы Мбаппе сохранял самообладание в подобных матчах и в подобной атмосфере, но это непросто. Он никого не бил, просто толкнул. Печально, что так вышло, но я не злюсь.