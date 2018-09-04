Месси: «Сейчас всё изменилось. Игроки идут туда, где им больше заплатят»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что трансферный рынок за последние годы претерпел существенные изменения, и теперь многие клубы могут позволить себе заманить звёздного игрока в свою команду.
В наше время есть много клубов с большим бюджетом. И это является причиной, по которой туда приходят игроки. В конечном итоге они идут туда, где им больше предложат. Всё изменилось. Владельцы клубов сейчас являются миллиардерами.
Раньше все хотели играть за «Барсу» или «Реал», потому что это были лучшие клубы на тот момент. Сейчас конкуренция стала сильнее. В настоящее время у нас не такая большая разница с клубами из Манчестера, Мадрида, Италии, с «Баварией» и ПСЖ.
Также Месси прокомментировал переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».