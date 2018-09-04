Месси: «Сейчас всё изменилось. Игроки идут туда, где им больше заплатят»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что трансферный рынок за последние годы претерпел существенные изменения, и теперь многие клубы могут позволить себе заманить звёздного игрока в свою команду.

В наше время есть много клубов с большим бюджетом. И это является причиной, по которой туда приходят игроки. В конечном итоге они идут туда, где им больше предложат. Всё изменилось. Владельцы клубов сейчас являются миллиардерами.