«Локомотив» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

Стала известна заявка «Локомотива» на матчи Лиги чемпионов.
Список «А»: вратари - Гильерме, Коченков, Медведев; защитники - Чорлука, Идову, Кверквелия, Михалик, Хеведес, Ротенберг, Рыбусь; полузащитники - И. Денисов, Фарфан, Игнатьев, Крыховяк, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Фернандеш, Баринов; нападающие - Смолов, Эдер, Жемалетдинов.
Список «В»: защитник - Лысов; полузащитники - Вульфов, Тугарев, Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин.
Напомним, что «Локомотив» на групповой стадии турнира сыграет с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем».
Это не троллинг, лишь бы не облажались как соседи. У них хороший состав.
Это не троллинг, лишь бы не облажались как соседи. У них хороший состав.