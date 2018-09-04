  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип ДанияДания - - -
ГлавнаяНовости

«Локомотив» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

вчера, 23:48

Стала известна заявка «Локомотива» на матчи Лиги чемпионов.

Список «А»: вратари - Гильерме, Коченков, Медведев; защитники - Чорлука, Идову, Кверквелия, Михалик, Хеведес, Ротенберг, Рыбусь; полузащитники - И. Денисов, Фарфан, Игнатьев, Крыховяк, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Фернандеш, Баринов; нападающие - Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Список «В»: защитник - Лысов; полузащитники - Вульфов, Тугарев, Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин.

Напомним, что «Локомотив» на групповой стадии турнира сыграет с «Порту», «Шальке»  и «Галатасараем».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зинченко вошел в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:43 4
Беттинелли, сыгравший 2 матча в АПЛ, довызван в сборную Англии
Вчера, 19:05 3
«Милан» не включил Конти и Стринича в заявку команды на Лигу Европы
Вчера, 05:39 9
Клюйверт, Шик и Юндер – в заявке «Ромы» на Лигу чемпионов
Вчера, 04:35 0
«Зенит» включил Маркизио в заявку на Лигу Европы
03 сентября 71
Черышев включен в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов
03 сентября 3
Обсудить
Все комментарии
фанат джигурды
фанат джигурды
сегодня в 00:51
Состав хороший, да сами чудим...
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:21
Один из этих клубов знатно феерил в ЛЧ)
Это не троллинг, лишь бы не облажались как соседи. У них хороший состав.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:11
какого интересно? оба до последнего имели реальные шансы на выход
Ножка Бурсы
Ножка Бурсы
сегодня в 00:10
С такой заявкой можно смело рассчитывать на финал как минимум! Вперёд Локо! Мочи Реалы,Баварии и прочие Манчестеры.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
вчера в 23:54
Хочется пожелать Локо удачи. В составе есть звезды, у которых есть опыт выступлений в ЛЧ. Должны выходить из группы, лишь бы не повторили успехи другого московского клуба в прошлом сезоне.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100