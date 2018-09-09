Англия проиграла три матча подряд впервые с 1988 года

Сборная Англии уступила команде Испании в матче 1-го тура Лиги Наций. Таким образом, англичане проиграли в третьем матче подряд. Последный раз подобное случалось на чемпионате Европы в 1988 году.
|Лига Наций 2018/2019, 2 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Украина
|-:-
|Словакия
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Дания
|-:-
|Уэльс
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Болгария
|-:-
|Норвегия
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Грузия
|-:-
|Латвия
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Македония
|-:-
|Армения
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Франция
|-:-
|Нидерланды
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Кипр
|-:-
|Словения
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Лихтенштейн
|-:-
|Гибралтар
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Зенит
|-:-
|Кайрат
|-
|-
|-
Сборная Англии уступила команде Испании в матче 1-го тура Лиги Наций. Таким образом, англичане проиграли в третьем матче подряд. Последный раз подобное случалось на чемпионате Европы в 1988 году.