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Англия проиграла три матча подряд впервые с 1988 года

сегодня, 00:21
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Англии уступила команде Испании в матче 1-го тура Лиги Наций. Таким образом, англичане проиграли в третьем матче подряд. Последный раз подобное случалось на чемпионате Европы в 1988 году.

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mangox13
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