Месси: «Я никогда не смотрю свои матчи»

сегодня, 22:40

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что он никогда не смотрит игры со своим участием. В то же время Лео не прочь понаблюдать за другими матчами чемпионата Испании.

Я никогда не смотрю свои матчи. Мне не нравится смотреть на себя, я предпочитаю смотреть вперед. Что касается просмотра других встреч, то я стараюсь следить за нашей лигой, но также смотрю матчи чемпионата Аргентины и Кубка Либертадорес. Хотя иногда они начинаются довольно поздно.

Ранее аргентинец также рассказал, что вряд ли будет играть до 40 лет.