Месси: «Я никогда не смотрю свои матчи»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что он никогда не смотрит игры со своим участием. В то же время Лео не прочь понаблюдать за другими матчами чемпионата Испании.
Я никогда не смотрю свои матчи. Мне не нравится смотреть на себя, я предпочитаю смотреть вперед.
Что касается просмотра других встреч, то я стараюсь следить за нашей лигой, но также смотрю матчи чемпионата Аргентины и Кубка Либертадорес. Хотя иногда они начинаются довольно поздно.
Ранее аргентинец также рассказал, что вряд ли будет играть до 40 лет.
17 сентября 2016 в 00:19
Ты зачем нам свою биографию рассказываешь глор ты мелкий???
Плевать я хотел и на фанов барсы и на реала и на тебя естественно.
Я болею за Баварию с тех времён когда ты ещё на горшке сидел и хавал козявки.
17 сентября 2016 в 00:19
Ты зачем нам свою биографию рассказываешь глор ты мелкий???
Плевать я хотел и на фанов барсы и на реала и на тебя естественно.
Я болею за Баварию с тех времён когда ты ещё на горшке сидел и хавал козявки.
А в записи - просто неинтересно....счёт то он уже знает...
А в записи - просто неинтересно....счёт то он уже знает...