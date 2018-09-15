Месси: «Я никогда не смотрю свои матчи»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 2:1 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 4:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
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Месси: «Я никогда не смотрю свои матчи»

сегодня, 22:40

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что он никогда не смотрит игры со своим участием. В то же время Лео не прочь понаблюдать за другими матчами чемпионата Испании.

Я никогда не смотрю свои матчи. Мне не нравится смотреть на себя, я предпочитаю смотреть вперед.

Что касается просмотра других встреч, то я стараюсь следить за нашей лигой, но также смотрю матчи чемпионата Аргентины и Кубка Либертадорес. Хотя иногда они начинаются довольно поздно. 

Ранее аргентинец также рассказал, что вряд ли будет играть до 40 лет. 

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Все комментарии
Lifefoot
Lifefoot
сегодня в 23:32
BARCELONA-BEST ответил Особенный 2
17 сентября 2016 в 00:19
Ты зачем нам свою биографию рассказываешь глор ты мелкий???
Плевать я хотел и на фанов барсы и на реала и на тебя естественно.
Я болею за Баварию с тех времён когда ты ещё на горшке сидел и хавал козявки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:30
Оно и понятно....Прямой эфир ему не посмотреть - ибо он на поле....
А в записи - просто неинтересно....счёт то он уже знает...
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 23:29
Правильно. Кто хочет пить антидепресанты?)
drug01
drug01
сегодня в 23:24
Зачем ему еще раз видеть свою работу!Результат важнее....
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 23:12
Правелно не чего пешеходство смотреть. Смотри нормалный футбол напремер матчи Реала!
alexfor
alexfor ответил juvenale
сегодня в 23:12
ну вряд ли забивание леганесам и вискам могут удовлетворять кого-то
вряд ли тебя могут удовлетворить его дубли и хет-трики роялям всяким
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил juvenale
сегодня в 23:10
ну вряд ли забивание леганесам и вискам могут удовлетворять кого-то
картофан,ты тогда не бойся
juvenale
juvenale
сегодня в 23:08
ну вряд ли забивание леганесам и вискам могут удовлетворять кого-то
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 22:59
название-то какое зарядил "ермак",а на самом деле тарасовский провокатор
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил ermak6848
сегодня в 22:57
За чем смотреть если столько ошибок и класс Не тот...
уверен,ты за 18ом подглядываешь,необъективный балабол
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:54
За чем смотреть если столько ошибок и класс Не тот...
kiendjin
kiendjin
сегодня в 22:49
да засарять голову другими чемпами не стоит...
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 22:47
и то верно
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 22:41
Стыдно что ли?
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