  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Китай. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
ГлавнаяНовости

Бартомеу: «Хотим продлить контракт с Вальверде»

сегодня, 11:27

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу сообщил, что в клубе планируют продлить сотрудничество с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Текущее соглашение 54-летнего специалиста рассчитано до лета 2019 года.

Я хочу, чтобы Вальверде продолжил работу, потому что мы очень довольны его деятельностью. Я не вижу препятствий для того, чтобы сесть за стол переговоров. В свое время Вальверде был нашим главным кандидатом на пост тренера, и он сразу согласился. Мы были уверены, что он преуспеет в «Барселоне».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Раванелли будет уволен из киевского «Арсенала»
Сегодня, 10:33 2
В «Бордо» рассказали, почему Анри не возглавил команду
12 сентября 4
Новым главным тренером сборной Колумбии может стать Мартино
12 сентября 3
Алиев возглавит детскую академию любительского «Мелиоратора»
12 сентября 7
Кого увольняла сборная России
12 сентябряСергей Иванов в блоге Тренерская доля2
Азбука рок-н-ролльщика. Славену Биличу – 50!
11 сентябряАлександр Чистяков в блоге Азбука жизни4
Обсудить
Все комментарии
авито
авито
сегодня в 11:52
реал подпишет -бартеломеу гбеши.
ronaldo743
ronaldo743
сегодня в 11:37
Если честно, особых оснований для продления пока нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100