Бартомеу: «Хотим продлить контракт с Вальверде»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу сообщил, что в клубе планируют продлить сотрудничество с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Текущее соглашение 54-летнего специалиста рассчитано до лета 2019 года.

Я хочу, чтобы Вальверде продолжил работу, потому что мы очень довольны его деятельностью. Я не вижу препятствий для того, чтобы сесть за стол переговоров. В свое время Вальверде был нашим главным кандидатом на пост тренера, и он сразу согласился. Мы были уверены, что он преуспеет в «Барселоне».