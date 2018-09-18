Раванелли будет уволен из киевского «Арсенала»

Главный тренер киевского «Арсенала» Фабрицио Раванелли будет уволен со своего поста. Об этом сообщил президент клуба Ивица Пирич.

Безусловно, Фабрицио Раванелли пришел в «Арсенал» как специалист с именем, мы надеялись и верили, что он сможет дать новый импульс нашей команде для выступления в Премьер-Лиге. Увы, результаты плачевны, поэтому в этой ситуации надо думать о том, как выйти из сложившегося положения.

На мой взгляд, в «Арсенале» пришло время перемен на посту главного тренера. Пока мы окончательно не завязли на дне турнирной таблицы, команде необходимо встряхнуться и уже с новым тренером постараться как можно быстрее выйти из этого пике, чтобы сохранить за собой место в Премьер-Лиге.