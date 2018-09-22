Три клуба Серии A претендуют на Тиаго Силву

сегодня, 03:05

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва следующим летом может покинуть французский клуб. Летом 2020 года у бразильца истекает контракт с парижанами, и ПСЖ рассчитывает расстаться с игроком раньше, чтобы он не покинул клуб на правах свободного агента, информирует источник.

Сообщается, что за ситуацией следят три клуба чемпионата Италии: «Ювентус», «Рома» и «Милан».

Сегодня бразильскому защитнику исполняется 34 года. Недавно Тиаго Силва признался, что продолжает следить за успехами своего бывшего клуба – «Милана».