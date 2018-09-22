Глушаков и Ещенко сыграли за «молодежку» «Спартака» против ЦСКА

сегодня, 20:44

Футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко, отстраненные от тренировок с основным составом, сыграли за «молодежку» «красно-белых» в матче против ЦСКА . Глушаков вышел на поле с капитанской повязкой, он отметился желтой карточкой. И Глушаков, и Ещенко провели весь матч, который закончился победой «Спартака» со счетом 2:1. В составе «красно-белых» отличились Даниил Петрунин и Данила Прошляков. У ЦСКА гол забил Данила Янов.