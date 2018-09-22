Глушаков и Ещенко сыграли за «молодежку» «Спартака» против ЦСКА

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 2.28 2.20 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:2 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 21.00 8.40 1.135
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:5 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1:2 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 33.00 5.55 1.194
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:0 Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.32 5.40 9.50
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 Идет первый тайм, 31’ Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:0 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.47 2.01
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Глушаков и Ещенко сыграли за «молодежку» «Спартака» против ЦСКА

сегодня, 20:44
ЦСКА (мол)Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)Спартак (мол)Матч завершен

Футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко, отстраненные от тренировок с основным составом, сыграли за «молодежку» «красно-белых» в матче против ЦСКА. Глушаков вышел на поле с капитанской повязкой, он отметился желтой карточкой. И Глушаков, и Ещенко провели весь матч, который закончился победой «Спартака» со счетом 2:1. В составе «красно-белых» отличились Даниил Петрунин и Данила Прошляков. У ЦСКА гол забил Данила Янов.

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Все комментарии
mondial18
mondial18 ответил sir-5
сегодня в 21:59
Почитал отчёт о матче на двух сайтах.Оба ничем не отметились,ползали "как беременные тараканы"(цитата из отчёта),а победа их состоялась потому,что на аж 19-й(!!!) минуте судейка удалил Ивана Олейникова,а за что- не обьяснил.И никто не понял,включая спартаковских игроков.Так что завтра ждём комедии-заправочные шланги Федуна уже,видимо,пущены в ход.
Кристя как известный болела Спартака естесственно не упомянул по удаление
mangoх12
mangoх12 ответил PATRIOT1965
сегодня в 21:56
Лайканутые помогли молодежке.)
играли против 10-х весь матч и то еле отскочили , как бы затра Федун не начудил
sir-5
sir-5
сегодня в 21:39
Почитал отчёт о матче на двух сайтах.Оба ничем не отметились,ползали "как беременные тараканы"(цитата из отчёта),а победа их состоялась потому,что на аж 19-й(!!!) минуте судейка удалил Ивана Олейникова,а за что- не обьяснил.И никто не понял,включая спартаковских игроков.Так что завтра ждём комедии-заправочные шланги Федуна уже,видимо,пущены в ход.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:15
О!!!Повышение!!!После матча все в парную!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:15
Глушаков выше на поле с капитанской повязкой - намёк Каррере.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 21:10
Пригодились.
CSKA чемпион
CSKA чемпион
сегодня в 21:10
ЦСКА завтра обыграет пупсиков!!!
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 21:09
Любимчик Назарова, даже за молодежку играть не хочет. Зачем такое УГ команде?
Sten1
Sten1 ответил Женя Вафельников
сегодня в 21:08
Молодцы ребята, времени зря не теряют, ща итальяшку Фидун выгонит, и вернутся в основу!
вернутся если играть будут норм
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:08
разорвали армейцев
tolctoy
tolctoy
сегодня в 21:07
Молодцы молодёжка Спартака,нагнули кобыл.Так держать.Вот так бы и завтра.Вперёд Великий Спартак.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:04
Лайканутые помогли молодежке.)
cska plus
cska plus
сегодня в 21:04
Низкосортные.
iNels
iNels
сегодня в 21:01
"Глушаков вышел на поле с капитанской повязкой, он отметился желтой карточкой"

классический матч дениски
311
311
сегодня в 20:55
"Глушаков вышел на поле с капитанской повязкой, он отметился желтой карточкой."
Ну хоть как-то отметился!)
Женя Вафельников
Женя Вафельников
сегодня в 20:55
Молодцы ребята, времени зря не теряют, ща итальяшку Фидун выгонит, и вернутся в основу!
Sunny.
Sunny.
сегодня в 20:53
ну пусть там и пылит
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:49
Потому и победили лидера.
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