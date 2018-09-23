Федотов: «„Ахмат“ - грозная сила в родных стенах»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 13 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 1.97 2.90 5.00
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1.89 3.38 4.40
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СочиСочи -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1.77 3.23 5.08
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 1.90 3.23 4.23
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.37 3.23 3.09
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1.72 3.86 5.55
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнц 1.63 4.30 5.90
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 2.90 3.56 2.43
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.75 4.32 1.61
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1.48 5.05 7.10
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 3.45 3.72 2.19
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 5.60 3.78 1.75
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 1.49 4.85 7.30
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 2.04 3.56 4.10
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 4.75 3.70 1.87
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 1.105 12.75 31.00
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Федотов: «„Ахмат“ - грозная сила в родных стенах»

сегодня, 00:41
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Начали игру немного скованно, понимали силу «Ахмата» в родных стенах. Это серьезная, грозная сила. Угловой, с которого хозяева забили гол, привезли себе на ровном месте. После таких нелепостей обычно наказывают.

Тем не менее благодарен ребятам, что они не растерялись, не запаниковали, а наоборот, успокоились, взяли игру под контроль. Мы сравняли счет, и могли забить еще. Не реализовали свои моменты, и пришло наказание в виде выхода соперника один на один. Надо отдать должное вратарю, он нас выручил.

Мы поймали вкус к игре. Почему мы должны тормозить, останавливаться? Выходить на такие прекрасные стадионы при таком скоплении зрителей — это удовольствие. Хотя, это все серьезный труд. Мы хотим, чтобы наши ребята получали удовольствие от игры и от побед.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 01:24
Рахимов вернулся .
Alladins
Alladins
сегодня в 00:47
И в неродных тоже.
ДСА
ДСА
сегодня в 00:42
Оказалось не очень грозная сила.
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