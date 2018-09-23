Федотов: «„Ахмат“ - грозная сила в родных стенах»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Начали игру немного скованно, понимали силу «Ахмата» в родных стенах. Это серьезная, грозная сила. Угловой, с которого хозяева забили гол, привезли себе на ровном месте. После таких нелепостей обычно наказывают.

Тем не менее благодарен ребятам, что они не растерялись, не запаниковали, а наоборот, успокоились, взяли игру под контроль. Мы сравняли счет, и могли забить еще. Не реализовали свои моменты, и пришло наказание в виде выхода соперника один на один. Надо отдать должное вратарю, он нас выручил.

Мы поймали вкус к игре. Почему мы должны тормозить, останавливаться? Выходить на такие прекрасные стадионы при таком скоплении зрителей — это удовольствие. Хотя, это все серьезный труд. Мы хотим, чтобы наши ребята получали удовольствие от игры и от побед.