Рахимов: «„Ахмату“ нужно выстраивать игру, нужно время»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

Думаю, многие команды будут пробовать играть с нами так — в контратаку. Раньше все приезжали играть с нами вторым номером, но мы постепенно в свое время научились преодолевать такую насыщенную оборону.

Вели 1:0, соперник стал разыгрывать штрафной, мое возмущение было в том, что они стали вводить мяч в игру не с того места. Этим перемещением они создали себе преимущество, разыграли с другой позиции и перевели игру на фланг. Мы должны были быть хитрее, сыграли не совсем правильно.

У нас нет хорошего выхода из обороны в атаку, нужно усиливать атакующую линию. У нас должны быть игроки, умеющие выходить из обороны. Все время вспоминаем, как раньше строилась команда, были игроки, умеющие выходить в атаку — Маурисио, Адилсон, Айссати, Рыбус. У нас за матч было 20-25 контратак. Сегодня этого нет, и это головная боль. Нужно выстраивать игру, нужно время.