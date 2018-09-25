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Тарасов: «Мудрый человек сделает выводы и постарается исправить ошибки»

25 сентября 2018, 09:26

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поблагодарил свою семью за поддержку.

«Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья. Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки.

Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время», — написал Тарасов в Instagram.

Напомним, что в последнем матче с «Зенитом» (3:5) футболист вышел на замену и получил две желтые карточки за 3 минуты.

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Все комментарии
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
25 сентября 2018 в 17:34
Это лицо выводов сделать не может по определению, собаку гладит, а ребёнок у порожка на ... коврике. На фото два лица без ума.
Kerri
Kerri
25 сентября 2018 в 14:05
Удачи ему!
Любимец
Любимец ответ zenitforfun (раскрыть)
25 сентября 2018 в 14:01
Судя по фото, вывод сделан! Нужно быть побольше в семье и поменьше на стадионе!
Sysanin101
Sysanin101
25 сентября 2018 в 13:52
Косил Тарася конюшину - на красную карточку накосил.
По "заслугам" награда нашла своего горе-героя.
Тарасов часто играет без МОЗГОВ!
Так играют только игроки у которых совсем отсутствует мастерство отбора мяча у соперника.
Тарасову легче СКОСИТЬ и удалиться, чем на тренировках отрабатывать всякие ПРИЁМЧИКИ отбора мяча у соперника.
С мозгами у Тарасова не всё в порядке и Палычу надо на это уже давно обратить внимание.
Так ГРУБИТЬ нельзя.
Тарасов ПОДВЁЛ команду, а ведь была у Локомотива возможность спасти игру и сыграть ВНИЧЬЮ!
zenitforfun
zenitforfun
25 сентября 2018 в 11:52
ну то есть выводов от тебя никаких так и не будет
удав
удав
25 сентября 2018 в 10:46
не, с умным то все понятно, а что сделает тарасов?=)
ermak6848
ermak6848
25 сентября 2018 в 10:28
до мудрости тебе ещё расти и расти Дима...
ДАША Д
ДАША Д
25 сентября 2018 в 10:22
Лишить бы его части зарплаты за такое поведение.
materazzi2855
materazzi2855
25 сентября 2018 в 10:01
А как сделает Тарасов?
Scorp689
Scorp689
25 сентября 2018 в 09:41
Изначально пустой игрок - костолом из команды "Дом - 2"...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
25 сентября 2018 в 09:35
Вот интересно, откуда ему что-то известно о мудрых людях
Гость
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