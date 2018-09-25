Тарасов: «Мудрый человек сделает выводы и постарается исправить ошибки»

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25 сентября 2018, 09:26

Полузащитник «Локомотива» поблагодарил свою семью за поддержку.

«Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья. Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки.

Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время», — написал Тарасов в Instagram.

Напомним, что в последнем матче с «Зенитом» (3:5) футболист вышел на замену и получил две желтые карточки за 3 минуты.