Тарасов: «Мудрый человек сделает выводы и постарается исправить ошибки»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поблагодарил свою семью за поддержку.
«Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья. Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки.
Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время», — написал Тарасов в Instagram.
Напомним, что в последнем матче с «Зенитом» (3:5) футболист вышел на замену и получил две желтые карточки за 3 минуты.
По "заслугам" награда нашла своего горе-героя.
Тарасов часто играет без МОЗГОВ!
Так играют только игроки у которых совсем отсутствует мастерство отбора мяча у соперника.
Тарасову легче СКОСИТЬ и удалиться, чем на тренировках отрабатывать всякие ПРИЁМЧИКИ отбора мяча у соперника.
С мозгами у Тарасова не всё в порядке и Палычу надо на это уже давно обратить внимание.
Так ГРУБИТЬ нельзя.
Тарасов ПОДВЁЛ команду, а ведь была у Локомотива возможность спасти игру и сыграть ВНИЧЬЮ!
По "заслугам" награда нашла своего горе-героя.
Тарасов часто играет без МОЗГОВ!
Так играют только игроки у которых совсем отсутствует мастерство отбора мяча у соперника.
Тарасову легче СКОСИТЬ и удалиться, чем на тренировках отрабатывать всякие ПРИЁМЧИКИ отбора мяча у соперника.
С мозгами у Тарасова не всё в порядке и Палычу надо на это уже давно обратить внимание.
Так ГРУБИТЬ нельзя.
Тарасов ПОДВЁЛ команду, а ведь была у Локомотива возможность спасти игру и сыграть ВНИЧЬЮ!