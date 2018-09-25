Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИспания. Примера 2018/2019

Корнеев: «Модрич может играть на высоком уровне еще 3-4 года»

25 сентября 2018, 15:33

Бывший российский полузащитник Игорь Корнеев считает, что хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, ставший лучшим игроком сезона-2017/18 по версии ФИФА, способен отыграть на высоком уровне еще около четырех лет. 

Каждый год он становится все лучше и лучше. Это один из лучших полузащитников, действующих в манере box-to-box (между своей и чужой штрафной), и то, что его выбрали лучшим, является премией за ту работу, что он проделал. Тот же Криштиану Роналду наиграл на это звание, и понятно, что все больше смотрят в сторону форвардов, непосредственно делающих результат. Но я очень рад, что приз дали Модричу, потому что это величайший игрок, который никогда не опускает планку и держит свой высокий уровень. Глядя на конституцию его тела, считаю, что три-четыре года на таком уровне он способен поиграть.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Замечания РФС к домашнему стадиону «Енисея» остаются в силе
25 сентября 2018
Мусаев: «„Краснодар“ старается не смотреть в таблицу»
25 сентября 2018
КДК накажет «Динамо» за оскорбление фанатов Анжи» и судьи
25 сентября 2018
Селюк: «Не верю, что Абрамович продаст „Челси“»
25 сентября 2018
Мейтин: «После матча ЦСКА — „Спартак“ задержано 50 человек»
25 сентября 2018
Егоров оценил работу Карасева в матче ЦСКА — «Спартак»
25 сентября 2018
Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
25 сентября 2018 в 17:45
Все правильно,только планку не отпускают,а опускают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 