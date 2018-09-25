Корнеев: «Модрич может играть на высоком уровне еще 3-4 года»

Бывший российский полузащитник считает, что хавбек «Реала» и сборной Хорватии , ставший лучшим игроком сезона-2017/18 по версии ФИФА , способен отыграть на высоком уровне еще около четырех лет.

Каждый год он становится все лучше и лучше. Это один из лучших полузащитников, действующих в манере box-to-box (между своей и чужой штрафной), и то, что его выбрали лучшим, является премией за ту работу, что он проделал. Тот же Криштиану Роналду наиграл на это звание, и понятно, что все больше смотрят в сторону форвардов, непосредственно делающих результат. Но я очень рад, что приз дали Модричу, потому что это величайший игрок, который никогда не опускает планку и держит свой высокий уровень. Глядя на конституцию его тела, считаю, что три-четыре года на таком уровне он способен поиграть.