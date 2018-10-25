Тухель: «В первом пропущенном голе был смысл – ПСЖ стал играть лучше»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» подвёл итоги домашнего матча с «Наполи» (2:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Почему мы не можем играть на одном уровне все 90 минут? Это хороший вопрос.

Хоть мы и хорошо начали эту встречу, я считаю, что затем мы потеряли свою сыгранность. Мы действовали слишком разрозненно, что недопустимо на таком уровне.

В первом пропущенном мяче был свой смысл. Во втором тайме мы стали играть намного лучше. Мы поменяли тактику, создали больше моментов, когда начали агрессивнее прессинговать соперника и прибавили в интенсивности. Но, разумеется, мы должны улучшить свою игру.