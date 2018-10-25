Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2018/2019

Тухель: «В первом пропущенном голе был смысл – ПСЖ стал играть лучше»

25 октября 2018, 04:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подвёл итоги домашнего матча с «Наполи» (2:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Почему мы не можем играть на одном уровне все 90 минут? Это хороший вопрос.

Хоть мы и хорошо начали эту встречу, я считаю, что затем мы потеряли свою сыгранность. Мы действовали слишком разрозненно, что недопустимо на таком уровне.

В первом пропущенном мяче был свой смысл. Во втором тайме мы стали играть намного лучше. Мы поменяли тактику, создали больше моментов, когда начали агрессивнее прессинговать соперника и прибавили в интенсивности. Но, разумеется, мы должны улучшить свою игру.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сын Марадоны: «Месси и мой отец — две разные планеты»
Сегодня, 11:23
Игрок сборной Туниса Лаидуни: «Черчесов — топ-уровень»
Сегодня, 10:51
Спортивный директор «Венеции»: «У Ваноли ментальность победителя»
Сегодня, 09:52
Дешам: «Чтобы быть спокойными, нужно взять на чемпионат мира 33 игрока»
Сегодня, 09:37
Очоа: «Счастлив, что смог отразить удар Левандовского»
Сегодня, 08:59
Упамекано: «Это моя первая победа на ЧМ»
Сегодня, 08:37
Все комментарии
Гус Пойет
Гус Пойет
25 октября 2018 в 08:10
Значит надо почаще пропускать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 