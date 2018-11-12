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СМИ: «Спартак» уволил тренера вратарей

12 ноября 2018, 12:37

По данным СМИ, руководство «Спартака» накануне уволило тренера вратарей Джанлуку Риомми. Итальянец работал в клубе с лета 2014 года.

Ожидается, что новым тренером голкиперов станет Даниэл Тудор, который придет в команду вместе с тренерским штабом Олега Кононова из тульского «Арсенала».

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Спартак М
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Суеверный
Суеверный ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 ноября 2018 в 14:41
Попробую ответить. Психологически вратарь это половина команды. И никто особенно его не тренирует. Просто поддерживают уверенность в своих силах. Любой полевой игрок может "лохануться" и не раз за один матч. А киперу это не прощается. Поэтому с вратарями работают дополнительно.
Kumertau
Kumertau ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
12 ноября 2018 в 20:34
Да наши игроки ничем не уступают "средним" киперам из зарубежных чемпионатов, но если тренеры делают все хорошо, то где же звезды? Может дело в том , что наши обладают исторически врожденным талантом, а тренерский штаб тянет вниз и заставляет стагнировать развитие в силу своей не достаточной компетентности. Зарубежные тренеры, мастера своего дела, я наверняка уверен при должном подходе и не предвзятому отношению со стороны болельщиков они дали бы многое как игрокам, так тренерам.
blitz
blitz
12 ноября 2018 в 20:32
А ведь так хорошо все начиналось!
Gahi
Gahi
12 ноября 2018 в 19:09
Новая метла по-новому метет?
denmig
denmig
12 ноября 2018 в 18:42
Новая команда приходит! Но таким отличникам , как Селихов или Максименко , нужен просто хороший тренер! Остальное они и сами выполняют!
Правдин Семён
Правдин Семён
12 ноября 2018 в 18:36
Зря.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Kumertau (раскрыть)
12 ноября 2018 в 18:00
Появляются классные игроки не откуда нибудь, а из общества в которым мы живем. Так, после развала Союза и лихих 90, откуда им сразу взяться. А, вратари наши не хуже забугорных. Смотрю и Испанский и Английский и Итальянские чемпы. Сравнить есть с кем. Наши Рыжиковы, Юрченки в своем возрасте ни в чем им не уступают. Это мое мнение. Я в футболе очень давно. И ведел футбол многих времен, и мне есть с чем сравнивать и с кем.
Kumertau
Kumertau ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
12 ноября 2018 в 17:53
Здесь уже вопрос в качестве данных специалистов. По поводу уровня, довольно средние голкиперы +/-, ни один из них и близко не претендует на уровень того же Яшина или Дасаева, но за такой временной промежуток и при грамотных специалистах подобные обязаны были появится, значит проблема в подгатовке и отрицать это глупо. Все потому, что в этой сфере у нас сложилось мнение будто хороший в прошлом кипер, будет хорошим тренером, что совершенно не так и касается это не только тренеров вратарей.
Дед Мазая
Дед Мазая
12 ноября 2018 в 17:14
У нас вратарская школа всегда на высоте была. Зачем нам этот Тудор?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Kumertau (раскрыть)
12 ноября 2018 в 17:13, ред.
А, как вы лично оцениваети их уровень? Ну были у нас иностранцы, тренеры, даже не вратарей. Луческо, Макарон из зенита, у Спартака целая плеяда, И???
Суеверный
Суеверный ответ Заполярный (комментарий удален) (раскрыть)
12 ноября 2018 в 16:51
Хамить не стоит. "Все что делается к лучшему" (omne quod non est factum, omnia in melius). Редко но в русском переводе лаконичнее выглядит Жаль что с Ромой временно закончили счеты. Обязательно покажем их место. "...А эту сову мы разъясним...".(фильм по мотивам повести Михаила Булгакова). В оригинальном тексте нет вроде такой фразы. Но я не литературовед, просто получалось прямо забивать с уголового (уголка).
Суеверный
Суеверный ответ Альфи (раскрыть)
12 ноября 2018 в 16:34, ред.
Альфи, привет. "Уборщиц" можно некоторое время терпеть. Главное им рот пластырем заклеить на время трансляции футбола и все сносно.
Evilhuman
Evilhuman
12 ноября 2018 в 16:29
А жаль, "чудо" киперы у мясных,один лучше другого
Альфи
Альфи
12 ноября 2018 в 16:15
уборщиц надо увольнять , уборщиц,от них все невезенье, и к гадалке не ходи....
Суеверный
Суеверный ответ Kumertau (раскрыть)
12 ноября 2018 в 16:13
Не стал бы столь скептически относиться к футболистам. А голкиперов топ-уровня в России хватает. Хоть на ТРИ сборные. Дефицит только на атакующие позиции, но это явно изменится за два-три года. Потребуются игроки оборонительного плана. Пока последних я не вижу как надежных. Речь только об отечественных игроках. "Натурализация" не решение, просто "заплатка", как это по английски...patch? Вроде так, я не особенно знаю английский.
Kumertau
Kumertau ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
12 ноября 2018 в 15:55
Ни один из этих футболистов не является игроком высокого уровня, ни это ли показатель проф. пригодности тренеров, у нас не было топ вратаря очень давно и не скоро предвидится это "заслуга" не достаточно компетентных работников отвечающих за подготовку, так почему не дать поработать иностраному тренеру, ЕСЛИ он может дать больше нашим игрокам
Tommy Lee
Tommy Lee
12 ноября 2018 в 15:46
Хрюкающий любитель картинок из инета перевозбудился. Насыпьте ему желудей.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
12 ноября 2018 в 15:40
Список нужно продолжить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 ноября 2018 в 15:28
Расчищают площадку под новых исполнителей...
Суеверный
Суеверный ответ 12-й спартанец (комментарий удален) (раскрыть)
12 ноября 2018 в 15:27
Так его только назначили... Не нужно "выкидыш" устраивать. Пусть подрастет и родится. В любом случае со Спартаком очень весело. Как в цирке.
Суеверный
Суеверный
12 ноября 2018 в 15:20
Какая неожиданность.... (так говорила одна очень красивая женщина). Реальной бы новостью было бы если Фудун продал Спартак за один рубль. К этому дело и идет. Стадик он конечно оставит себе и родным. Можно помочь экс-преподавателю научного коммунизма, а именно не дать подняться команде выше шестого места в турнирной таблице. Я думаю что возразит все же меньшинство.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
12 ноября 2018 в 15:12
СМИ: Федун,совет директоров и ген. дир. свои портфели сохранили.
Владислав Дудкин
Владислав Дудкин
12 ноября 2018 в 14:45
Так вот кто во всем виноват!
Самое грустное, что даже стань Кононов в следующем году чемпионом его потом так же выкинут. Идти в Спартак, значит позволить и себя вытирать ноги
makkie
makkie
12 ноября 2018 в 14:16
Спасибо Риомми за Массимо - именно тренер вратарей порекомендовал нашему РУ назначить Карреру тренером защитников.
Удачи в дальнейшей карьере!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Kumertau (раскрыть)
12 ноября 2018 в 14:06
Разжевываю и я вам. Речь идет о тренерской школе, тренеровать вратарей. А почему Дасаев не может их тренировать. А, говорил я о наших вратарях за всю историю. Перечеслять вам? Вы все равно их не знаете. Настоящее. Акинфеев, Беленов, Селихов, Крицук, Лунев.... Я, понимаю сейчас начнется, сколько тот на пропускал, сколько тот. Но надо помнить, что там полевые игроки по выше уровнем и защитные ряды тоже не дают расстреливать своих вратарей как у нас.
EAGinLE
EAGinLE
12 ноября 2018 в 14:00
С Кононовым прийдет .
альсато
альсато ответ ДАША Д (раскрыть)
12 ноября 2018 в 13:56
меня возьмите-я свой!)))
Kumertau
Kumertau ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
12 ноября 2018 в 13:53
Я так и думал, что будут эти фамилии, я не живу прошлым. Вы говорите про нынешние времена и в связи с этим повторю вопрос разжевав его как следует. Кто из вратарей нынешней школы дотягивает до уровня добротных вратарей из Италии, Франции, Германии, Испании и т.д.? Отвечу за Вас: "Абсолютно никто!". Так на чем основано Ваше изречение интересно узнать?
ДАША Д
ДАША Д
12 ноября 2018 в 13:50
Нечего иностранцев кормить, надо своих брать.
ermak6848
ermak6848
12 ноября 2018 в 13:47
" поплыли " макаронники из «Промкооперации»
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