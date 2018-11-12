СМИ: «Спартак» уволил тренера вратарей

По данным СМИ, руководство «Спартака» накануне уволило тренера вратарей Джанлуку Риомми. Итальянец работал в клубе с лета 2014 года.
Ожидается, что новым тренером голкиперов станет Даниэл Тудор, который придет в команду вместе с тренерским штабом Олега Кононова из тульского «Арсенала».
Самое грустное, что даже стань Кононов в следующем году чемпионом его потом так же выкинут. Идти в Спартак, значит позволить и себя вытирать ноги
Самое грустное, что даже стань Кононов в следующем году чемпионом его потом так же выкинут. Идти в Спартак, значит позволить и себя вытирать ноги
Удачи в дальнейшей карьере!
Удачи в дальнейшей карьере!