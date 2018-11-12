СМИ: «Спартак» уволил тренера вратарей

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12 ноября 2018, 12:37

По данным СМИ , руководство «Спартака» накануне уволило тренера вратарей Джанлуку Риомми. Итальянец работал в клубе с лета 2014 года.

Ожидается, что новым тренером голкиперов станет Даниэл Тудор, который придет в команду вместе с тренерским штабом Олега Кононова из тульского «Арсенала».