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Чернов: «Когда выхожу на поле, у меня не остается друзей»

17 ноября 2018, 16:34

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о том, как он относится к тренировочному процессу. 

Когда выхожу на поле, у меня не остается друзей. Даже на тренировках бывает, что ребятам от меня прилетает. Считаю, это нормально, защитник так и должен действовать. После тренировки все снова дружим.

Бывало ли такое, чтобы слишком жестко сыграл на тренировке против нападающего и приходилось извиняться? На самом деле, такое бывает почти на каждой тренировке. Они не обижаются, так как понимают, что это рабочие моменты. Без этого никак.

Ранее Чернов рассказал о своих кумирах детства. 

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Все комментарии
Red blu
Red blu
17 ноября 2018 в 19:40
Сурово, но справедливо!
Шишанутый
Шишанутый
17 ноября 2018 в 19:40
С таким подходом в Барсу тебе не попасть. Там гнома даже палцем тронут нелзя а не то что играт жостко.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
17 ноября 2018 в 17:44
Как и положено, дело, главнее всего. Молодец!.
Фата лист
Фата лист ответ Nafnafik (комментарий удален) (раскрыть)
17 ноября 2018 в 16:46
На Ютуб канале ЦСКА можешь посиотреть, там передача ему посвещена. Соккер просто решил нарезать передачу на куски.
Гость
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