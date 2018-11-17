Чернов: «Когда выхожу на поле, у меня не остается друзей»

Защитник ЦСКА рассказал о том, как он относится к тренировочному процессу.

Когда выхожу на поле, у меня не остается друзей. Даже на тренировках бывает, что ребятам от меня прилетает. Считаю, это нормально, защитник так и должен действовать. После тренировки все снова дружим.

Бывало ли такое, чтобы слишком жестко сыграл на тренировке против нападающего и приходилось извиняться? На самом деле, такое бывает почти на каждой тренировке. Они не обижаются, так как понимают, что это рабочие моменты. Без этого никак.