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Сабалета: «Насри отлично подходит „Вест Хэму“»

сегодня, 11:19

Защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета считает, что полузащитник Самир Насри отлично подойдет «молотобойцам». Недавно сообщалось, что игрок тренируется вместе с командой. Хавбек в данный момент является свободным агентом. 

Нам нужны игроки подобного качества, особенно потому, что мы потеряли двух ключевых футболистов перед началом этого сезона. 

Насри прекрасно контролирует мяч. Он один из тех игроков, которые могут дать команде контроль мяча, Самир может играть между линиями, помогать атакующим игрокам создавать шансы у чужих ворот. 

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   48 / 783
сегодня в 12:45
Поживём увидим
WEST HAM
WEST HAM ответил ст_прапорщик
   428 / 783
сегодня в 11:30
так его, кажись, отстранили на год из-за допинга
Так уже прошло то время!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 11:26
так его, кажись, отстранили на год из-за допинга
WEST HAM
WEST HAM
   428 / 783
сегодня в 11:23
Ну не знаю.
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