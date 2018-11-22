Сабалета: «Насри отлично подходит „Вест Хэму“»

Защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета считает, что полузащитник Самир Насри отлично подойдет «молотобойцам». Недавно сообщалось, что игрок тренируется вместе с командой. Хавбек в данный момент является свободным агентом.

Нам нужны игроки подобного качества, особенно потому, что мы потеряли двух ключевых футболистов перед началом этого сезона.

Насри прекрасно контролирует мяч. Он один из тех игроков, которые могут дать команде контроль мяча, Самир может играть между линиями, помогать атакующим игрокам создавать шансы у чужих ворот.