Себастьян Ларссон: «Россия фантастически проявила себя на домашнем ЧМ»

Полузащитник АИКа Себастьян Ларссон похвалил сборную России.
Этот сезон оказался крайне удачным для вашей сборной. Российские футболисты проявили себя на домашнем ЧМ просто фантастически. Команда произвела впечатление не только в своей стране, но и во всем мире.
А так в общем дворовая команда.
Странно что в такой бАльшой стране не берут хороших игроков, а только тех кого отпиарят или за кого дяденька позвонит
А так в общем дворовая команда.
Странно что в такой бАльшой стране не берут хороших игроков, а только тех кого отпиарят или за кого дяденька позвонит