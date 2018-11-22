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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.29 4.90 12.50
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02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 2:0 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 1.21 5.65 18.00
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Себастьян Ларссон: «Россия фантастически проявила себя на домашнем ЧМ»

сегодня, 08:27
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция2 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник АИКа Себастьян Ларссон похвалил сборную России.

Этот сезон оказался крайне удачным для вашей сборной. Российские футболисты проявили себя на домашнем ЧМ просто фантастически. Команда произвела впечатление не только в своей стране, но и во всем мире.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил Алексей Коротеев
   158 / 783
сегодня в 15:57
...Откровенной бездарности поём мы песню ! )))))))))))))
    galem72
    galem72
       112 / 783
    сегодня в 11:03
    Да сколько можно дёргать на рандом с испанцами и 5 шаров саудитам? ((
    Фата лист
    Фата лист
       114 / 783
    сегодня в 09:58
    Да неплохо играли
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       134 / 783
    сегодня в 09:51
    ...Откровенной бездарности поём мы песню ! )))))))))))))
    Israel Kazakhstan
    Israel Kazakhstan
       782 / 783
    сегодня в 09:40
    На фоне слабеньких и ослабленных команд выглядела лучше.
    А так в общем дворовая команда.
    Странно что в такой бАльшой стране не берут хороших игроков, а только тех кого отпиарят или за кого дяденька позвонит
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
       48 / 783
    сегодня в 09:05
    Прыгнули намного выше головы
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