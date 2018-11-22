Себастьян Ларссон: «Россия фантастически проявила себя на домашнем ЧМ»

Полузащитник АИКа Себастьян Ларссон похвалил сборную России.

Этот сезон оказался крайне удачным для вашей сборной. Российские футболисты проявили себя на домашнем ЧМ просто фантастически. Команда произвела впечатление не только в своей стране, но и во всем мире.