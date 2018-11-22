Ибрагимович: «В МЮ я почувствовал себя Бенджамином Баттоном»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вспомнил свою игру за МЮ .

Я скучаю по тому времени. Я общался с Руни и Кэрриком. У нас в команде были молодые ребята, которые хотели показать всему миру свой футбол. Я хорошо провел время в этом клубе. Рад, что познакомился с игроками МЮ . Первый год в команде был фантастическим. Я почувствовал себя Бенджамином Баттоном (главный герой фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»). Я становился моложе и моложе, но потом получил травму. Если бы я пришел в АПЛ 10 лет назад, то моя статистика была бы совершенно другой. Им еще повезло!