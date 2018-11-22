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Ибрагимович: «В МЮ я почувствовал себя Бенджамином Баттоном»

сегодня, 11:39

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вспомнил свою игру за МЮ.

Я скучаю по тому времени. Я общался с Руни и Кэрриком. У нас в команде были молодые ребята, которые хотели показать всему миру свой футбол. Я хорошо провел время в этом клубе. Рад, что познакомился с игроками МЮ. Первый год в команде был фантастическим. Я почувствовал себя Бенджамином Баттоном (главный герой фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»). Я становился моложе и моложе, но потом получил травму. Если бы я пришел в АПЛ 10 лет назад, то моя статистика была бы совершенно другой. Им еще повезло!

В ближайшее время швед может вернуться в «Милан»

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил Vladimir808
   23 / 783
сегодня в 13:29
Он становится все моложе!)))
Лишь бы в детство не впал!)))
12-й спартанец
12-й спартанец
   236 / 783
сегодня в 13:28
Ибрагимович надоел скулить.
Vladimir808
Vladimir808 ответил sir_Alex
   517 / 783
сегодня в 12:47
В своём стиле)))
Он становится все моложе!)))
ДАША Д
ДАША Д
   98 / 783
сегодня в 12:18
Теперь остается только вспоминать.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   258 / 783
сегодня в 12:00
После травмы стал Реттом Батлером и его "унесло ветром ".
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 783
сегодня в 11:49
В своём стиле)))
Club Atletico de Madrid
Club Atletico de Madrid
   124 / 783
сегодня в 11:48
Клоун и цыган ты а не Бенджамин Баттон!
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