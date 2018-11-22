Хорди Кройф продлил контракт с «Чунцин Лифань»

вчера, 19:36

Хорди Кройф, сын легендарного голландского футболиста и тренера Йохана Кройфа, продлил контракт с китайским «Чунцин Лифань». Новое соглашение 44-летнего специалиста рассчитано еще на год.

Кройф возглавил команду в августе. В то время она занимала 14-е место в Китайской Суперлиге, а по итогам кампании стала 13-й.