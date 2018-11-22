Хорди Кройф продлил контракт с «Чунцин Лифань»

Хорди Кройф, сын легендарного голландского футболиста и тренера Йохана Кройфа, продлил контракт с китайским «Чунцин Лифань». Новое соглашение 44-летнего специалиста рассчитано еще на год.
Кройф возглавил команду в августе. В то время она занимала 14-е место в Китайской Суперлиге, а по итогам кампании стала 13-й.
Есть, конечно, личности со спорными именами, особенно среди нидерландцев. Но ведь его имя Жорди, это все знают. Есть даже красивая история о том как Кройф имя сыну придумал.
Есть, конечно, личности со спорными именами, особенно среди нидерландцев. Но ведь его имя Жорди, это все знают. Есть даже красивая история о том как Кройф имя сыну придумал.