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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Идет первый тайм, 40’  Лацио 0:0  Милан 1.74 3.94 4.45
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Идет второй тайм, 81’  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Иммобиле: «Это будет сложная игра»

сегодня, 19:44
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)0 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланИдет первый тайм

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле рассуждает о предстоящем матче против «Милана» в рамках Серии А.

Это будет сложная игра. Победа над «Миланом» очень важна. Мы должны отдать все свои силы ради результата. Стал ли чемпионат сильнее? Да, сейчас стало сложнее играть с командами, которые находятся в середине таблицы.

Недавно футболист попал в список номинантов на награды игрокам и тренерам года в Серии А.

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Все комментарии
AfrikSimon
AfrikSimon
   53 / 852
сегодня в 20:06
Удачи Милану!
cska plus
cska plus
   1 / 852
сегодня в 20:05
Пусть победит сильнейший.
AgentART
AgentART
   27 / 852
сегодня в 19:54
Красивой игры командам!
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